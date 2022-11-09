Ее выбрали украинцы во время голосования.

"Укрпочта" обнародовала результаты голосования за лучший эскиз к почтовой марке "С Рождеством Христовым и Новым годом!".

Большинство из тех, кто принимал участие в опросе, выбрали иллюстрацию "Роз’єднані війною", сообщается на странице "Укрпочты" в социальной сети Facebook.

Ее нарисовала Валерия Михайлова - 11-классница из прифронтового Николаева. Эскиз она готовила за границей, куда вынуждена была уехать из-за постоянных обстрелов города войсками РФ.

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"Неспроста именно эта иллюстрация стала лидером онлайн-голосования. Сейчас миллионы тех, кто несет в себе боль разлуки с любимыми. И миллионы тех, кому остается лишь мысленно обнимать их через города. И миллионы тех, кто хочет тихий и целебный 2023-й год для Украины и каждого из нас, а затем возвращение, слезы радости, встречи и долгие разговоры", - отмечается в сообщении.

Второе место украинцы отдали эскизу с украинским военным и колядниками авторства заслуженного художника Украины Александра Охапкина. Третье - рисунку семьи, который создала Ирина Бабенко.

Марку планируют выпустить уже в декабре. Ее хотят доработать согласно предложениям участников голосования.

Голосование за рождественскую марку

Как сообщал УНИАН, 1 ноября "Укрпочта" обнародовала пять эскизов рождественской марки.

Украинцев просили выбрать рисунок, изображающий желанный 2023-й год и настоящее.

Голосование проходило на официальных страницах Укрпочты в Facebook и Instagram, а также в Telegram-канале.

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