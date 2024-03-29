По информации Министерства внутренних дел, еще ночью за медицинской помощью обратились шесть человек, пострадавших от российской атаки. Среди них есть ребенок.
Об этом сообщил глава ведомства Игорь Клименко. "Враг атаковал ракетами и дронами энергетическую инфраструктуру, гражданские объекты, частные дома. Всего под ударом были 10 регионов. За медицинской помощью сразу после ударов обратились 6 человек, среди которых - ребенок. Разрушено около 10 частных домов, еще десятки - повреждены", - написал он в Telegram.
Клименко отметил, что к ликвидации последствий ночных и утренних ударов РФ были привлечены более 150 спасателей и 35 специализированных автомобилей ГСЧС.
"В эти минуты спасатели продолжают ликвидировать последствия российских ударов, следователи фиксируют преступления, с пострадавшими от ночи работают наши психологи ГСЧС и Национальной полиции. Каждый, кто нуждается в помощи, может обратиться в Пункты несокрушимости на базе подразделений ГСЧС и Национальной полиции", - добавил министр.
Ночная атака на Украину
В ДТЭК информируют, что есть раненый энергетик. По информации компании, оккупанты атаковали три теплоэлектростанции энергокомпании.
В течение этой ночи российские войска направили по Украине 99 воздушных средств поражения, среди которых были: 60 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" (район пусков Приморско-Ахтарск, Курская область РФ.); 3 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" (с трех истребителей МиГ-31К - Рязанская область РФ.); 2 баллистические ракеты "Искандер-М" (ВОТ Крым); 9 управляемых авиационных ракет Х-59 (с девяти самолетов Су-34 - Белгородская область); 4 крылатые ракеты "Искандер-К" (Курская область РФ); 21 крылатую ракету Х-101/Х-555 (с одиннадцати стратегических бомбардировщиков Ту-95МС - Энгельс РФ.).
Наши защитники уничтожили 84 воздушные цели: 58 дронов, 17 ракет Х-101/Х-555, 5 - Х-59 и 4 "Искандера".
Враг пытался поразить энергетическую инфраструктуру и другие объекты критической инфраструктуры.
В "Укрэнерго" заявили, что были повреждены тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах. На Днепропетровщине были применены аварийные отключения, на Харьковщине - графики почасовых отключений.
Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, захватчики били по объектам в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской областях.