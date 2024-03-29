Под ударами были 10 регионов, сейчас спасатели продолжают ликвидировать последствия.

По информации Министерства внутренних дел, еще ночью за медицинской помощью обратились шесть человек, пострадавших от российской атаки. Среди них есть ребенок.

Об этом сообщил глава ведомства Игорь Клименко. "Враг атаковал ракетами и дронами энергетическую инфраструктуру, гражданские объекты, частные дома. Всего под ударом были 10 регионов. За медицинской помощью сразу после ударов обратились 6 человек, среди которых - ребенок. Разрушено около 10 частных домов, еще десятки - повреждены", - написал он в Telegram.

Клименко отметил, что к ликвидации последствий ночных и утренних ударов РФ были привлечены более 150 спасателей и 35 специализированных автомобилей ГСЧС.

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"В эти минуты спасатели продолжают ликвидировать последствия российских ударов, следователи фиксируют преступления, с пострадавшими от ночи работают наши психологи ГСЧС и Национальной полиции. Каждый, кто нуждается в помощи, может обратиться в Пункты несокрушимости на базе подразделений ГСЧС и Национальной полиции", - добавил министр.

Ночная атака на Украину

В ДТЭК информируют, что есть раненый энергетик. По информации компании, оккупанты атаковали три теплоэлектростанции энергокомпании.

В течение этой ночи российские войска направили по Украине 99 воздушных средств поражения, среди которых были: 60 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" (район пусков Приморско-Ахтарск, Курская область РФ.); 3 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" (с трех истребителей МиГ-31К - Рязанская область РФ.); 2 баллистические ракеты "Искандер-М" (ВОТ Крым); 9 управляемых авиационных ракет Х-59 (с девяти самолетов Су-34 - Белгородская область); 4 крылатые ракеты "Искандер-К" (Курская область РФ); 21 крылатую ракету Х-101/Х-555 (с одиннадцати стратегических бомбардировщиков Ту-95МС - Энгельс РФ.).

Наши защитники уничтожили 84 воздушные цели: 58 дронов, 17 ракет Х-101/Х-555, 5 - Х-59 и 4 "Искандера".

Враг пытался поразить энергетическую инфраструктуру и другие объекты критической инфраструктуры.

В "Укрэнерго" заявили, что были повреждены тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах. На Днепропетровщине были применены аварийные отключения, на Харьковщине - графики почасовых отключений.

Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, захватчики били по объектам в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской областях.

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