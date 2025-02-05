Соответствующее решение принял суд в Ривненской области.

В Украине водителя впервые временно лишили прав на управление автомобилем из-за нарушения правил воинского учета.

Как сообщает Опендатабот, соответствующий иск ТЦК 22 января удовлетворил Кузнецовский городской суд Ривненской области.

"Водителя впервые временно ограничили в праве управления транспортными средствами из-за нарушения правил воинского учета - пока он не выполнит требования ТЦК или же пока это требование не будет отозвано", - отмечается в сообщении.

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В решении суда указывается, что мужчина в соответствии с законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации" обязан был уточнить свои учетные данные в установленный законом срок, однако не сделал этого.

Также обращается внимание, что сейчас много таких дел в судах не рассматривают, поскольку отказывают ТЦК из-за неуплаты судебного сбора. Так, поисковик по судебному реестру "Бабушка" показал не менее 41 судебного дела (7 - в ноябре 2024 года и 34 - в декабре), связанного с ограничением права на управление авто из-за нарушения правил воинского учета.

"ТЦК как государственные органы могли просто не заложить в смету финансы на уплату судебного сбора по таким искам - ведь нововведения в законодательство о мобилизации произошли в середине 2024 года. Стоит понимать, что эта ситуация временная - поэтому уже в 2025 году такая статья расходов должна появиться в бюджетах ТЦК, соответственно, и увеличатся шансы на успех в судах", - пояснила адвокат Валентина Слободянюк.

Она отметила, что ограничение в праве управления автомобилем не является нововведением для наших граждан. Например, такую меру воздействия активно практикуют государственные и частные исполнители в отношении должников по алиментам. Обращается внимание, что судебные решения по таким делам полностью обезличены - в них не указываются стороны процесса, что не дает возможности проверить на наличие дела в отношении себя.

В настоящее время украинцы могут узнать, есть ли против них подобные иски, только через судебные услуги в приложении "Дія" или в электронном кабинете системы "Есуд".

Мобилизация в Украине

В Украине действует военное положение и продолжается всеобщая мобилизация мужчин в возрасте 25-60 лет. Все военнообязанные должны находиться на учете и явиться в ТЦК в случае получения повестки. Согласно законодательству, в случае уклонения от службы граждане могут получить наказание - штраф за неявку в ТЦК, блокирование счетов и даже заключение. В отношении тех, кто уклоняются от мобилизации, средством воздействия может быть лишение через суд водительских прав.

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