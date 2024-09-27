В перспективе $300 млрд, заблокированных на счетах центробанка РФ по всему миру, могут подлежать конфискации.

Украинская сторона собрала доказательную базу, которая свидетельствует, что центральный банк РФ способствовал подготовке войны против Украины и продолжает ее обеспечивать.

В частности, СБУ выяснила, что глава банка Эльвира Набиуллина знала о планах Путина напасть на Украину, и принимала решения центробанка, которые обеспечили полномасштабное вторжение.

"Для этого, по версии расследования, Набиуллина изменила стратегию работы центробанка для поддержки оккупации, избежания санкций, примененных к РФ за вторжение в Украину, а также для облегчения финансирования оккупационных группировок страны-агрессора", - говорится в сообщении.

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Кроме того, материалы расследования свидетельствуют, что деньги на счетах Центробанка, открытых в других странах, являются одним из инструментов ведения войны. Речь идет о почти $300 млрд, которые благодаря международным партнерам Украины, были заблокированы.

"Эта сумма в перспективе может подлежать конфискации, как средства юридического лица, к которому будут применены меры уголовно-правового характера, как это предусмотрено законодательством", - отметили в СБУ.

Так, сейчас в рамках соответствующего уголовного производства Набиуллина получила новое подозрение по ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса ("планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны"). Досудебное расследование продолжается.

Дело против Набиуллиной в Украине

В 2023 году правоохранители сообщили Набиуллиной о подозрении из-за внедрения "рублевой зоны" на оккупированной территории Украины. Именно она дала указание об открытии "филиалов" подконтрольного Кремлю "Промсвязьбанка" на базе захваченных отделений украинских банков. Также она помогала местным оккупационным администрациям блокировать обращение гривны.

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