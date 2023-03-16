В ЦНС отмечают, что юридической силы решения этих "нотариусов" не имеют.

Так называемая "администрация" временно оккупированных районов Донецкой области объявила о создании "нотариальной палаты". Таким образом оккупанты стремятся легализовать мародерство оставленного имущества украинцев.

В Центре национального сопротивления отмечают, что юридической силы решения этих "нотариусов" не имеют.

"Фактически имитация правового поля нужна оккупантам, чтобы легализовать мародерство брошенных домов, жители которых выехали из-за боевых действий, и дальнейшую оккупацию региона РФ. Также "нотариусы" нужны, чтобы нарастить темпы паспортизации, ведь новые документы о правообладании будут регистрироваться только с российским паспортом, а без документа имущество владельца могут объявить "бесхозным" и потом отобрать", – говорится в сообщении.

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В Центре национального сопротивления отметили, что любые визии со стороны так называемых "нотариусов" и любые документы оккупантов "юридически ничтожны и не будут никогда признаны".

"Все же "нотариусы" по факту являются грабителями и будут нести ответственность после деоккупации региона", – отметили в центре.

Мародерство на оккупированных территориях

У жителей Скадовска Херсонской области российские оккупанты отбирают личный транспорт. Автомобили изымают якобы на нужды армии, к тому же делают это как во время "проверок" на улице, так и грабя гаражные кооперативы.

Кроме того, россияне массово вывозят награбленное имущество с временно оккупированных территорий Херсонщины. Движение такой колонны заметили в направлении Крыма.

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