Из оккупированной Херсонщины выехали примерно 60% жителей \ фото Людмила Денисова

На оккупированной части Херсонской области российские паспорта местные жители получали только добровольно.

Об этом на брифинге заявил председатель Херсонского областного совета Александр Самойленко.

"Ни один человек под каким-то влиянием (врага – УНИАН), натиском или еще чем-то не получал паспорта Российской Федерации. Это было добровольно, или с целью получить какую-то выгоду... Я опираюсь на свидетельства от очевидцев на территории Херсонской области", - сказал он.

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По его словам, из оккупированной Херсонской области выехали примерно 60% местных жителей, а те 40%, что остались, известны. Самойленко утверждает, что среди них нет людей, которые бы активно сотрудничали с оккупантами и остались при этом незамеченными.

Также он добавил, что по подсчетам его и некоторых опытных людей, в так называемом референдуме, устроенном российскими оккупантами, приняли участие 5 тыс. 400 человек.

По данным Самойленко, это часть жителей Херсонской области и часть тех, кто принимал участие в "карусели" с участием завезенных из Крыма, в частности, нанятых коллаборантов.

Как подчеркнул Самойленко, все предатели должны быть наказаны. Например, те, которые сознательно сотрудничали с врагом (переоформляли бизнес, предоставляли оккупантам топливо, ремонтировали их технику и тому подобное) и коллаборанты, которые принимали участие в организации "референдума".

Он подчеркнул, что люди, которые были вынуждены работать, чтобы накормить свою семью, к этой категории не относятся.

Псевдореферендумы РФ на оккупированных частях Украины

23-27 сентября российские оккупанты провели на оккупированных частях четырех областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской – о выходе из состава Украины и присоединение к России в Донецкой и Луганской – о присоединении к России.

30 сентября президент России Владимир Путин объявил об аннексии частей четырех областей Украины.

Лидеры государств и правительств 27 стран-членов Европейского Союза, Соединенные Штаты Америки и Израиль заявили, что никогда не признают аннексию Россией украинских оккупированных территорий.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что все 30 стран-членов НАТО никогда не признают аннексию Россией любых украинских территорий.

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