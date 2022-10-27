Из оккупированного региона выехали примерно 60% местных жителей.

На оккупированной части Херсонской области российские паспорта местные жители получали только добровольно.

Об этом на брифинге заявил председатель Херсонского областного совета Александр Самойленко.

"Ни один человек под каким-то влиянием (врага – УНИАН), натиском или еще чем-то не получал паспорта Российской Федерации. Это было добровольно, или с целью получить какую-то выгоду... Я опираюсь на свидетельства от очевидцев на территории Херсонской области", - сказал он.

Видео дня

По его словам, из оккупированной Херсонской области выехали примерно 60% местных жителей, а те 40%, что остались, известны. Самойленко утверждает, что среди них нет людей, которые бы активно сотрудничали с оккупантами и остались при этом незамеченными.

Также он добавил, что по подсчетам его и некоторых опытных людей, в так называемом референдуме, устроенном российскими оккупантами, приняли участие 5 тыс. 400 человек.

По данным Самойленко, это часть жителей Херсонской области и часть тех, кто принимал участие в "карусели" с участием завезенных из Крыма, в частности, нанятых коллаборантов.

Как подчеркнул Самойленко, все предатели должны быть наказаны. Например, те, которые сознательно сотрудничали с врагом (переоформляли бизнес, предоставляли оккупантам топливо, ремонтировали их технику и тому подобное) и коллаборанты, которые принимали участие в организации "референдума".

Он подчеркнул, что люди, которые были вынуждены работать, чтобы накормить свою семью, к этой категории не относятся.

Псевдореферендумы РФ на оккупированных частях Украины

23-27 сентября российские оккупанты провели на оккупированных частях четырех областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской – о выходе из состава Украины и присоединение к России в Донецкой и Луганской – о присоединении к России.

30 сентября президент России Владимир Путин объявил об аннексии частей четырех областей Украины.

Лидеры государств и правительств 27 стран-членов Европейского Союза, Соединенные Штаты Америки и Израиль заявили, что никогда не признают аннексию Россией украинских оккупированных территорий.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что все 30 стран-членов НАТО никогда не признают аннексию Россией любых украинских территорий.

Вас также могут заинтересовать новости: