Глава ГУР подчеркнул, что Украина продолжает бороться с глобальным злом, которое не ожидало, что его имперский план сорвут.

Глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов мощно обратился к украинцам по случаю Дня памяти и примирения. Он пообещал, что украинское войско будет продолжать стоять крепко до победы.

Как сообщает пресс-служба ГУР, Буданов отметил, что сегодня чествуют подвиг украинского народа, его выдающийся вклад в победу антигитлеровской коалиции. Однако Украина продолжает бороться со злом и сегодня.

"Украина, к сожалению, снова является эпицентром противостояния агрессору. Сейчас мы ценой своих жизней защищаем не только себя, но и весь мир. Развязав войну, рашисты видели свой имперский проект как конец "украинской истории". Но они столкнулись с беспрецедентным мужеством, самоотверженностью и профессионализмом наших героев на поле боя, железной выдержкой, компетентностью и решительностью командиров, а главное – тотальным, всеобъемлющим сопротивлением всего украинского народа. Мы стоим крепко, боремся и живем! Победа будет нашей", - отметил Буданов.

Глава ГУР пообещал, что за каждую ракету и бомбу, за каждый разрушенный дом, за бесчисленные жертвы и страдания детей и матерей, за каждое преступление, совершенное в Украине, украинские воины отомстят.

"Русская орда захлебнется кровью своих солдат на нашей украинской земле! Ибо ни одна армия мира не одолеет нацию, которая имеет бессмертную волю к жизни, несокрушимую силу духа и могучее, отважное войско! Слава украинским Героям всех поколений! Слава Украине", - подчеркнул Буданов.

День памяти и примирения

В 2015 году Верховная Рада Украины приняла Закон "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 - 1945 годов". Этим документом введено празднование 8 мая Дня памяти и примирения, 9 мая - Дня Победы над фашизмом во Второй мировой войне.

Сегодня президент Владимир Зеленский предложил 8 мая отмечать в Украине День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. В то же время он подписал указ о назначении в Украине 9 мая Дня Европы - праздника единства всех европейцев, уничтоживших нацизм.

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