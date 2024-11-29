Речь идет только о женщинах, которые изъявили желание проходить базовую военную службу.

Женщин, которые прошли базовую военную службу, необходимо взять на воинский учет. С соответствующим предложением выступил Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Об этом говорится в сообщении на странице Комитета в Facebook.

Так, на заседании Комитета вчера, 28 ноября, Верховной Раде Украины было рекомендовано принять за основу законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно особенностей постановки граждан Украины на воинский учет призывников и их медицинского осмотра во время прохождения ими базовой общевойсковой подготовки" (регистрационный номер 12076).

Законопроектом, в частности, предусмотрено, что женщины, которые изъявили желание проходить базовую военную службу, берутся на воинский учет призывников, а после прохождения базовой военной службы - берутся на воинский учет военнообязанных.

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Также в законопроекте предусмотрено, что юноши, которым исполняется 17 лет, смогут стать на учет призывников с помощью Электронного кабинета призывника, или личного прибытия в соответствующий ТЦК и СП;

Согласно законопроекту, командиры воинских частей, руководитель разведывательного органа, руководителю Центрального управления или регионального органа СБУ будут иметь право издавать приказы о призыве резервистов и военнообязанных на военную службу по призыву по мобилизации, на особый период - в день призыва и зачисления в списки воинской части.

Военный учет граждан: последние новости

Как сообщал УНИАН, 27 сентября 2024 года Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект об особенностях взятия граждан Украины на воинский учет призывников и их медицинского осмотра во время прохождения ими базовой общевойсковой подготовки (№12076)

Законопроектом предлагается установить, что ежегодно с 1 января по 31 июля граждане Украины мужского пола, которым в год постановки на воинский учет исполняется 17 лет, берутся на учет призывников с внесением соответствующих сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Это происходит путем прохождения электронной идентификации и уточнения своих персональных данных средствами Электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста в порядке, определенном Кабинетом министров Украины; личного прибытия в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки с представлением необходимых документов, перечень которых устанавливается Министерством обороны Украины.

В действующем же законодательстве установлено, что ежегодно в течение января - марта берутся на учет граждане Украины мужского пола, которым в год постановки на воинский учет исполняется 17 лет.

Уважительными причинами не прохождения электронной идентификации и/или неприбытия в ТЦК и СП являются, в частности болезнь гражданина и проживание (пребывание) во время действия особого периода на временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины, где ведутся боевые действия.

В то же время устанавливается, что граждане, которые не стали на воинский учет призывников в необходимый период, берутся на воинский учет призывников только после личного прибытия в ТЦК и СП с одновременным привлечением к ответственности согласно закону, при условии достижения ими 18 летнего возраста, кроме случаев, которые считаются уважительными причинами.

Как известно, в Кодеке Украины об административных правонарушениях установлено, что нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета влечет за собой наложение штрафа от одной тысячи до одной тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 тыс. грн до 25 тыс. 500 грн).

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