В боевых действиях молодежь будет всегда, потому что у нее больше запала в глазах, и она наиболее мотивирована, отметил военный.

Чем старше человек, тем меньше физических нагрузок он может выдержать, тем менее креативным он будет в бою. Такое мнение высказал начальник центра комплектования 12-й бригады специального назначения "Азов" Юрий "Милан" Гаврилишин в интервью 24 каналу.

"У нас бригада буквально состоит из молодежи 18 - 35 лет. И, как правило, такая молодежь наиболее эффективно воюет. Давайте не сравнивать 18-летнего парня в полном расцвете сил, который как раз и является прототипом пехоты, которая готова полностью вырывать из себя эффективность и уничтожать врага, и 55-летнего мужчину, от которого на поле боя будет гораздо меньше эффективности", - отметил боец.

По его словам, победоносную историю "Азова" творила именно молодежь от 18 до 25 лет.

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"Конечно, опыт может быть в любой ситуации, однако именно эта молодежь создает историю и воюет не покладая рук. Поэтому на молодежи в "Азове" акцент был всегда и будет. И в боевых действиях эта молодежь будет всегда, потому что у нее больше запала в глазах, она наиболее мотивирована и готова уничтожать врагов", - акцентировал Гаврилишин.

Боец добавил, что приобщение к бригаде людей в возрасте 18 - 25 лет всегда было и будет в тенденции: "Мы будем всегда принимать такую ​​молодежь, будем ее поддерживать и учить".

Снижение мобилизационного возраста в Украине - мнение

Напомним, военнослужащий Игорь Луценко, отвечая на вопрос о вероятности снижения мобилизационного возраста в Украине, выразил надежду, что этого никогда не произойдет:

"По моим простым наблюдениям на улицах, у нас и так достаточно мужчин призывного возраста, которые не в армии. Надо просто обращать внимание, почему так вышло, что они не в армии. И почему у нас СОЧ стало в армии массовым явлением".

По его мнению, Украине нужно качественно перестраивать армию под современную войну, а не снижать мобилизационный возраст.

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