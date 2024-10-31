Первыми смогут получить электронные отсрочки люди с инвалидностью, а также студенты-аспиранты, говорят в Минобороны.

В ноябре в приложении "Резерв+" заработает сервис по оформлению онлайн-отсрочки от службы, но пока только для двух категорий военнообязанных. Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

"Сейчас активно тестируем сервис. В ноябре, в следующем обновлении "Резерв+" этот сервис обязательно появится. Первыми получат электронные отсрочки люди с инвалидностью, а также студенты-аспиранты. Чуть позже - многодетные родители", - рассказала она.

По ее информации, затем будут добавляться все другие типы отсрочек.

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"Движемся к тому, чтобы все категории военнообязанных, имеющих право на отсрочку, могли оформить ее онлайн", - добавила Черногоренко.

Она отметила, что эта функция становится возможной благодаря сотрудничеству различных министерств и сейчас налаживается обмен между различными государственными реестрами. Это требует определенного времени.

"Запуск отсрочек - это один из наших приоритетов. Мы понимаем, что эта функция улучшает жизнь наших граждан. Она фактически приведет к тому, что граждане не будут нуждаться в офлайн-визите, стоянии в очередях и трате времени. Поскольку людям будет дана возможность в несколько кликов зайти в приложение, отправить запрос и за считанные минуты, если информация об этом статусе подтверждается в других реестрах, отсрочка подгружается прямо в приложение", - сказала Черногоренко.

"Резерв+" - новости

Как сообщал УНИАН, в Минобороны неоднократно заявляли, что хотят превратить "Резерв+" в цифровой аналог ТЦК. С этой целью приложение все время дополняют новыми сервисами.

Летом Черногоренко сообщила, что Минобороны работает над тем, чтобы военнообязанные получили возможность оформлять отсрочку онлайн.

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