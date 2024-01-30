Новый законопроект об усилении мобилизации предлагает сохранить общие правила предоставления отсрочки во время мобилизации, но определенные новации в нем все же предусмотрены.
Как предлагает текст законопроекта, опубликованный на сайте Верховной Рады, отсрочку от мобилизации отныне будут иметь:
- граждане, которые проходили военную службу во время действия правового режима военного положения и были уволены со службы в запас в связи с окончанием срока военной службы, в частности те, кто отслужил 36 месяцев (продолжительность отсрочки будет определять Ставка верховного главнокомандующего);
- граждане, которые были уволены с военной службы по возвращении из плена;
- срочники, уволенные со службы во время действия военного положения (отсрочка действует шесть месяцев);
- соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования, а также те, кто получают уровень образования, который выше ранее полученного без учета специальности (Интерны, докторанты).
При этом по-прежнему отсрочка остается для следующих категорий граждан:
- те, кто был забронирован от службы в соответствии с законом;
- лица с инвалидностью и те, кто признан непригодным к службе согласно заключению ВЛК;
- военнообязанные, имеющие на иждивении трех и более детей (при условии, что нет задолженности по алиментам);
- военнообязанные, самостоятельно воспитывающие ребенка;
- военнообязанные, воспитывающие ребенка-инвалида или ребенка с тяжелой болезнью;
- усыновители и опекуны, имеющие на иждивении детей-сирот;
- занятые постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком, а также своими родителями, или другим близким родственником;
- научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений;
- военнообязанные, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время отражения российской агрессии, начиная с 2014 года.
Новый законопроект об усилении мобилизации в Украине
Как писал УНИАН, под вечер 30 января Кабмин передал в Верховную Раду обновленную версию законопроекта о мобилизации. Его разработали с учетом всех главных недостатков, за которые критиковали предыдущую версию.
Среди важнейших положений закона – ограничение прав уклонистов будет только через суд. В предыдущей версии законопроекта такими полномочиями наделили руководителей ТЦК, что возмутило юристов.