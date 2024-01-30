Текст законопроекта содержит исчерпывающий перечень тех, кто не подлежит принудительному призыву, но может быть мобилизован по желанию.

Новый законопроект об усилении мобилизации предлагает сохранить общие правила предоставления отсрочки во время мобилизации, но определенные новации в нем все же предусмотрены.

Как предлагает текст законопроекта, опубликованный на сайте Верховной Рады, отсрочку от мобилизации отныне будут иметь:

граждане, которые проходили военную службу во время действия правового режима военного положения и были уволены со службы в запас в связи с окончанием срока военной службы, в частности те, кто отслужил 36 месяцев (продолжительность отсрочки будет определять Ставка верховного главнокомандующего);

граждане, которые были уволены с военной службы по возвращении из плена;

срочники, уволенные со службы во время действия военного положения (отсрочка действует шесть месяцев);

соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования, а также те, кто получают уровень образования, который выше ранее полученного без учета специальности (Интерны, докторанты).

При этом по-прежнему отсрочка остается для следующих категорий граждан:

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те, кто был забронирован от службы в соответствии с законом;

лица с инвалидностью и те, кто признан непригодным к службе согласно заключению ВЛК;

военнообязанные, имеющие на иждивении трех и более детей (при условии, что нет задолженности по алиментам);

военнообязанные, самостоятельно воспитывающие ребенка;

военнообязанные, воспитывающие ребенка-инвалида или ребенка с тяжелой болезнью;

усыновители и опекуны, имеющие на иждивении детей-сирот;

занятые постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком, а также своими родителями, или другим близким родственником;

научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений;

военнообязанные, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время отражения российской агрессии, начиная с 2014 года.

Новый законопроект об усилении мобилизации в Украине

Как писал УНИАН, под вечер 30 января Кабмин передал в Верховную Раду обновленную версию законопроекта о мобилизации. Его разработали с учетом всех главных недостатков, за которые критиковали предыдущую версию.

Среди важнейших положений закона – ограничение прав уклонистов будет только через суд. В предыдущей версии законопроекта такими полномочиями наделили руководителей ТЦК, что возмутило юристов.

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