От мобилизации освободят тех, кто уволился после 36 месяцев службы / фото facebook.com/MinistryofDefence.UA

Новый законопроект об усилении мобилизации предлагает сохранить общие правила предоставления отсрочки во время мобилизации, но определенные новации в нем все же предусмотрены.

Как предлагает текст законопроекта, опубликованный на сайте Верховной Рады, отсрочку от мобилизации отныне будут иметь:

  • граждане, которые проходили военную службу во время действия правового режима военного положения и были уволены со службы в запас в связи с окончанием срока военной службы, в частности те, кто отслужил 36 месяцев (продолжительность отсрочки будет определять Ставка верховного главнокомандующего);
  • граждане, которые были уволены с военной службы по возвращении из плена;
  • срочники, уволенные со службы во время действия военного положения (отсрочка действует шесть месяцев);
  • соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования, а также те, кто получают уровень образования, который выше ранее полученного без учета специальности (Интерны, докторанты).

При этом по-прежнему отсрочка остается для следующих категорий граждан: 

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  • те, кто был забронирован от службы в соответствии с законом;
  • лица с инвалидностью и те, кто признан непригодным к службе согласно заключению ВЛК;
  • военнообязанные, имеющие на иждивении трех и более детей (при условии, что нет задолженности по алиментам);
  • военнообязанные, самостоятельно воспитывающие ребенка;
  • военнообязанные, воспитывающие ребенка-инвалида или ребенка с тяжелой болезнью;
  • усыновители и опекуны, имеющие на иждивении детей-сирот;
  • занятые постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком, а также своими родителями, или другим близким родственником;
  • научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений;
  • военнообязанные, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время отражения российской агрессии, начиная с 2014 года.

Новый законопроект об усилении мобилизации в Украине

Как писал УНИАН, под вечер 30 января Кабмин передал в Верховную Раду обновленную версию законопроекта о мобилизации. Его разработали с учетом всех главных недостатков, за которые критиковали предыдущую версию.

Среди важнейших положений закона – ограничение прав уклонистов будет только через суд. В предыдущей версии законопроекта такими полномочиями наделили руководителей ТЦК, что возмутило юристов.

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