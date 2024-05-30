Обучение управлению ночным бомбером занимает месяц, а разведывательным дроном типа "Лелека" — до 45 дней.

Операторы дронов в Украине проходят несколько этапов подготовки до самостоятельного выполнения боевых заданий. При этом время обучения зависит от управляемых средств, рассказал "Фокусу" командир батальона БПЛА "Ахиллес" в составе 92-й ОШБр Юрий Федоренко.

Так, после мобилизации гражданские проходят месяц общей пехотной подготовки, их учат азам военного дела: что такое оружие и средства связи, как ими пользоваться. После чего пилоты дронов приобретают специальные навыки - на это уходит от 30 до 45 дней в зависимости от типа дрона. Так, обучение управлению ночным бомбером занимает месяц, а разведывательным дроном типа "Лелека" — до 45 дней.

"Если не сданы экзамены, даем дополнительное время. Далее военного направляют в подразделение, в течение семи дней его ждет боевое слаживание. После солдата ставят в отделение и дают 30 дней на тренировки налетов БПЛА в тыловых условиях. Не менее двух недель отводится на работу с опытными расчетами в поле", - рассказал Федоренко.

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По его словам, прошедшим обучение дают направление с невысокой интенсивностью ведения боев и по прошествию некоторого времени они самостоятельно выполняют боевые задания.

Что касается нженеров-саперов, связистов и водителей, то они проходят 30 дней общей подготовки и 30 — специальной. Минимальный срок от мобилизации до выполнения боевых заданий — 2 месяца, а максимальный — до 3,5 месяцев, и никто не планирует уменьшать количество дней на обучение, отметил комбат.

"Мы заинтересованы, чтобы исключительно подготовленные люди выполняли боевые задания. Так достигается эффективность, сохраняются жизни людей и техника, которой воюем", — заключил Федоренко.

Подготовка мобилизованных в Украине - новости

Ранее народный депутат Украины Валентин Наливайченко заявил, что в Украине сокращают сроки подготовки мобилизованных с 2 месяцев до 1,5. По его словам, причина заключается в том, что в учебные центры попадает большое количество людей. Он также отметил, что новобранцев не могут отправить учиться за границу, поскольку "в Европе никогда не учили только что мобилизованных, то есть не профессиональных военных".

Однако позже в Минобороны опровергли эту информацию, отметив, что сроки подготовки не меняются - 30 суток базовой подготовки, профессиональная подготовка в зависимости от военно-учетной специальности от 14 суток до 50 суток и после этого еще коллективная подготовка до 15 суток.

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