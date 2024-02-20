По словам чиновника, каждый месяц есть стабильный призыв в Вооруженные Силы Украины, и останавливать этот процесс нельзя.

Ответственность за проваленную мобилизацию в Украине было бы некорректно возлагать на кого-то одного. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"У нас каждый месяц есть стабильный призыв в Вооруженные Силы Украины. Можем ли мы остановить этот процесс? Нет, не можем, потому что парни и девушки получают ранения. Обязательно надо предоставлять отдых. И у нас есть понимание, что это должно быть то подкрепление, которое должно быть подготовленным, которое имеет понимание, где и каким образом должно служить. Когда мы говорим, что кто-то провалил мобилизацию... Сегодня есть цифра – когда было начало войны, очень много людей пошло воевать даже не заходя в военкомат. Они понимали, где происходит бой, они подходили к боевой единице, становились в строй – их фактически всех принимали, потому что была такая ситуация", – пояснил он в интервью Наталье Мосейчук.

Данилов согласился, что надо наводить порядок в работе всех центров комплектации. Там "есть проявления каких-то вещей, которые бы не должны были там быть".

Видео дня

"Это же люди, они иногда бывают слабые. Иногда кто-то за кого-то может попросить. У нас есть еще врачебная компонента довольно большая в этом процессе. Вопрос непростой, но надо понимать, что это ответственность всех нас за нашу страну. И находить здесь крайнего, что один человек виноват в том, что у нас такая ситуация, не совсем корректно. Это все мы", – резюмировал он.

Мобилизация в Украине - последние новости

Повестки в приложении "Дія" пока присылаться не будут. Реализовать это в программе в нынешнем ее виде невозможно. Для этого необходимо создать отдельный профиль для военнослужащих, говорит вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он также прокомментировал судьбу "смарт-мобилизации" – проекта по набору операторов БПЛА. По словам Федорова, осталось только принять постановление Кабмина, но документ на рассмотрение правительства не выносят.

Вас также могут заинтересовать новости: