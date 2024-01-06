Ростислав Кравец отметил, что есть ряд категорий граждан, которые не могут быть призваны.

Адвокат Ростислав Кравец объяснил, могут ли мобилизовать нескольких мужчин из одной семьи. Он отметил, что украинское законодательство не запрещает мобилизовать всех членов семьи.

"Если все члены семьи подлежат мобилизации, то их всех могут призвать на военную службу", – отметил адвокат в комментарии изданию "Обозреватель".

При этом он отметил, что не подлежат призыву мужчины и женщины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести в ходе АТО/ООС, а также во время полномасштабного вторжения Российской Федерации.

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Речь идет о таких родственниках, как:

муж/жена;

сын/дочь;

отец/мать;

дедушка/бабушка;

полнородный/неполнородный брат или сестра.

"Если человек погиб на войне или пропал без вести, то его близких родственников не будут мобилизовывать", – уточнил Кравец.

Также одного их супругов нельзя мобилизовать, если есть несовершеннолетние дети.

"Если в семье есть несовершеннолетние дети, то мужа могут мобилизовать, а уже жену – нет! Но если все дети совершеннолетние, то могут забрать и мужа, и жену, и совершеннолетних детей. То есть всю семью", – уточнил адвокат.

Мобилизация в Украине - последние новости

Кабмин внес в Раду законопроект о мобилизации. Документ предусматривает ряд скандальных изменений - в частности, снижение мобилизационного возраста и ответственность за неявку в военкомат.

4 января комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки начал рассмотрение нового законопроекта о мобилизации. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что обсуждение документа займет несколько дней.

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