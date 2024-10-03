Мобилизация украинцев до 25 лет: нардеп сделал важное заявление

По словам Цимбалюка, Рада не рассматривает таких инициатив пока.

Военное руководство согласилось полностью исключить мобилизацию граждан до 25 лет. Об этом в эфире Эспрессо заявил народный депутат Михаил Цимбалюк.

По его словам, разговоры о вероятном снижении мобилизационного возраста военнообязанных, о котором ранее говорил нардеп Роман Костенко, являются позицией военных, а также некоторых партнеров. Они считают, что молодые украинцы будут более эффективными на поле боя.

В то же время Цимбалюк подчеркнул, что Рада не рассматривает вопрос снижения мобилизационного возраста военнообязанных. Граждан до 25 лет будут мобилизовать только по собственному желанию.

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"Любой призыв военнообязанных до 25 лет будет исключен. Это касается как ограниченно годных, так и других категорий военнообязанных. Граждан до 25 лет могут мобилизовать в ВСУ только по собственному желанию. То есть человека могут призвать только добровольцем и конечно тех, кто уже имеет военный опыт. Впрочем, тех, кто до 25 лет уже имеет военный опыт очень мало", - заявил Цимбалюк.

Мобилизация в Украине

В начале сентября ВР проголосовала за законопроект, который предусматривает освобождение от мобилизации украинцев в возрасте до 25 лет, которые были ранее признаны ограниченно годными.

За принятие в первом чтении законопроекта "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно прохождения военной службы по мобилизации лицами, не достигшими 25-летнего возраста" (№11379-д) проголосовало 295 народных депутатов. В то же время часть парламентариев заблокировала трибуну, требуя принятия закона в целом.

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