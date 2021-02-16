Под зданием парламента сейчас много снега.

В Киеве на площадь под зданием Верховной Рады привезли снег, таким образом сделав ее труднодоступной для участников массовых мероприятий.

Как пишет "Страна", по этой причине до конца зимы там не будет представляться возможным проведение акций протеста.

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"Кажется, проблема митингов под Радой решена до весны. На месте, где традиционно собираются на акции протеста - сгрузили горы снега", - пишет СМИ.

Как сообщалось, сегодня Верховная Рада собралась на пленарное заседание. Депутаты среди прочего планируют принять закон об ужесточении ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

По прогнозам синоптиков, с 18 февраля в Украине ожидается некоторое ослабление морозов.

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Автор: УНИАН