Транспортный коллапс: что происходит в центре Киева из-за митинга автоперевозчиков (видео)

Участники акции протеста требуют возобновить пассажирские перевозки внутри страны и за пределы Украины.

В центре Киева скапливается все больше транспорта - помимо авто киевлян там собираются участники акции за возобновление автоперевозок.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Сейчас".

"Центр Киева перекрыт. На Европейской площади, Крещатике, Грушевского - транспортный коллапс. Улицы перекрыли автобусы по случаю акции протеста, которая начнется в 10:00. Перевозчики требуют возобновить автобусные перевозки", - сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас еще возможно проехать по улице Грушевского в сторону Крещатика, однако в обратном направлении это сделать уже не получится.

Как сообщал УНИАН, утром в среду, помимо центра, в Киеве наблюдается сложная ситуация на мостах - проехать с левого берега на правый весьма затруднительно из-за пробок.

Ранее стало известно, что Министерство инфраструктуры разработало план восстановления регулярного пассажирского сообщения, который планируется проводить в три этапа.