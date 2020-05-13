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Транспортный коллапс: что происходит в центре Киева из-за митинга автоперевозчиков (видео)

10:12, 13 мая 2020
Общество
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В центре Киева - акция протеста / PavlovskyNews

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Сейчас".

"Центр Киева перекрыт. На Европейской площади, Крещатике, Грушевского - транспортный коллапс. Улицы перекрыли автобусы по случаю акции протеста, которая начнется в 10:00. Перевозчики требуют возобновить автобусные перевозки", - сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас еще возможно проехать по улице Грушевского в сторону Крещатика, однако в обратном направлении это сделать уже не получится.

Как сообщал УНИАН, утром в среду, помимо центра, в Киеве наблюдается сложная ситуация на мостах - проехать с левого берега на правый весьма затруднительно из-за пробок.

Ранее стало известно, что Министерство инфраструктуры разработало план восстановления регулярного пассажирского сообщения, который планируется проводить в три этапа.

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