В Киеве утром образовались масштабные пробки: какие улицы заблокированы
08:51, 13 мая 2020Транспорт
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Сложная ситуация на мостах: попасть не правый берег можно, но для этого нужно постоять в пробке.
Утро в Киеве начинается с пробок / фото УНИАН
В Киеве в среду утром образовались уже традиционные для последних недель пробки на дорогах.
Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.
Помимо центра города, где запланирована акция протеста автоперевозчиков, сложная ситуация наблюдается на столичных мостах через Днепр. Абсолютно все мостовые переходы сейчас перегружены транспортом, тянучки образовались на подъездах к ним со стороны левого берега.
Киев сковали пробки / Google Maps
Большое скопление транспорта сейчас в районе развязки у станции метро "Житомирская", проспекте Победы, Бажана, Броварском, Шухевича, Соборности, Голосеевском, улицах Набережно-Рыбальской, Набережно-Крещатицкой, Набережном шоссе, бульваре Шевченко и многих других.
Сложная ситуация на мостах через Днепр / Google Maps
Как сообщал УНИАН, вчера в Киеве во время пробок таксисты "взвинтили" цены вдвое.
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