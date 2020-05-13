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В Киеве утром образовались масштабные пробки: какие улицы заблокированы

08:51, 13 мая 2020
Транспорт
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Утро в Киеве начинается с пробок / фото УНИАН

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Помимо центра города, где запланирована акция протеста автоперевозчиков, сложная ситуация наблюдается на столичных мостах через Днепр. Абсолютно все мостовые переходы сейчас перегружены транспортом, тянучки образовались на подъездах к ним со стороны левого берега. 

Киев сковали пробки / Google Maps

Большое скопление транспорта сейчас в районе развязки у станции метро "Житомирская", проспекте Победы, Бажана, Броварском, Шухевича, Соборности, Голосеевском, улицах Набережно-Рыбальской, Набережно-Крещатицкой, Набережном шоссе, бульваре Шевченко и многих других.

Сложная ситуация на мостах через Днепр / Google Maps

Как сообщал УНИАН, вчера в Киеве во время пробок таксисты "взвинтили" цены вдвое.

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