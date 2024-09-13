Наши предки не боялись числа "13" - Софию Киевскую увенчивали ровно тринадцать куполов.

Пятница 13-го среди населения ряде стран считается мистической "датой", которая пугает людей, потому что якобы несет большие неприятности. В Православной церкви Украины считают, что это не соответствует действительности, а те, кто верит в это имеют слабую веру.

"Это очередной предрассудок, который свидетельствует лишь о слабости веры и неуверенности в собственных силах. Никакие цифры, как и дни недели, месяца или календарного года, не несут в себе никакой "магической силы" и не влияют на нашу жизнь ни негативно, ни позитивно. "Хорошими" днями или "плохими" делаем их мы, люди. И если захотеть, то и пятницу, 13-е, можно сделать очень счастливым и полезным днем", - говорится в комментарии.

В ПЦУ рассказали, откуда происходит страх относительно этого дня. Научное название такой фобии - параскаведекатриафобия (от греч. παρασκευή - "пятница", δεκατρείς - "тринадцать", φόβος - "страх").

Видео дня

"Фобия пятницы, 13-го - не из нашей культуры, она заимствована через кино, литературу, искусство и т.д. из других краев. Версий происхождения достаточно много: от мифической казни якобы именно в этот день вождей ордена рыцарей-тамплиеров и до древних скандинавских мифов, где якобы 13-й бог Локи подговорил убить бога радости Бальдра...", - рассказали в ПЦУ.

По словам церковников, также есть мифы, которые пытаются связать "несчастливое" число с библейской историей. Например, якобы сатана был "13-м ангелом", но это - неправда, поскольку ангелов бесчисленное количество, и их просто невозможно сосчитать. Также "привязывают" то, что якобы Иуда был тринадцатым на Тайной вечере, на которой присутствовал Иисус Христос и его 12 ближайших учеников-апостолов. Однако в ПЦУ обращают внимание на то, что на самом деле неизвестно, кто именно из них был 13-м и поэтому такое объяснение несостоятельно.

Отдельно обращается внимание на символизм именно дня недели - пятницы. Отмечается, что Православной церковью установлен пост по средам и пятницам в течение всего года. Эти дни недели для поста выбраны не случайно, а в связи с воспоминанием определенных скорбных событий из земной жизни Иисуса Христа. Объясняется, что, например, пост в среду "напоминает об измене" Иуды Искариотского, который поцелуем выдал Спасителя на распятие, а пятничный пост - о последних часах земной жизни Иисуса, его страданиях, мучениях, насмешках и насмешках над ним, распятии и смерти. В контексте с этим, церковники задаются риторическим вопросом, почему тогда не считать "несчастливым" другой день недели, в частности, среду.

"Ну и напоследок еще несколько аргументов относительно бесполезности считать "пятницу, 13-го" днем плохим. В некоторых других культурах комбинация числа и дня недели для неудачных дней другая: в Греции, Румынии и испаноязычных странах это не пятница, а вторник 13-го. В Италии "несчастливым" является число 17. Китайцы и японцы считают несчастливыми числа 4 и 9, а в Индии не любят восьмерку...", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что наши предки не боялись числа "13": в древнем Киеве главный храм - Софию Киевскую - увенчивали ровно тринадцать куполов, количество которых символизировало Спасителя и 12 апостолов.

"Поэтому нет никакой мистики ни в пятом дне недели (а раньше он считался шестым, потому что отсчет начинался с воскресенья), ни в числе 13. Человек, а не числа, управляют его жизнью. Человек свободен в своем выборе. Он решает, как поступить в каждой конкретной ситуации, и этим делает себе и другим день или благоприятным и полезным, или неудачным и несчастливым. Поэтому не бойтесь чисел и тем более не поддавайтесь суевериям!", - призывают в ПЦУ.

Пятница 13 - интересные новости

Как писал УНИАН, пятница 13 - день, когда силы света и тьмы сталкиваются особенно сильно - мольфар Макс Гордеев поделился несколькими советами, как избежать неприятностей и обрести внутреннюю гармонию. В частности, надо доверять своим инстинктам, защищать свой дом - зажечь свечу - лучше всего белую, символизирующую чистоту и свет, избегать острых предметов, сделать оберег, избегать лишних разговоров и т.д.

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