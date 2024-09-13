Прислушайтесь, и этот день пройдет для вас в спокойствии и защите.

Пятница 13 - день, когда силы света и тьмы сталкиваются особенно сильно. Наверное, вы уже слышали, что этот день считают несчастливым. Но не каждый знает, что именно в этот день можно либо потерять, либо приобрести большой духовный опыт.

Мольфар Макс Гордеев эксклюзивно для УНИАН поделился несколькими советами, как избежать неприятностей и обрести внутреннюю гармонию.

1. Доверяйте своим инстинктам

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Пятница 13 - это время, когда ваша интуиция обостряется. Прислушайтесь к своим ощущениям, к тем маленьким внутренним сигналам, которые мы часто игнорируем в суете жизни. Почувствуйте, где вас зовет дорога, а где лучше не ходить. Возможно, сегодня стоит обойти стороной людные места или изменить привычный маршрут.

2. Защитите свой дом

С самого утра в этот день важно защитить свое пространство. Зажгите свечу - лучше всего белую, символизирующую чистоту и свет. Обойдите свой дом по периметру со свечой в руках, читая молитвы или заговоры, которые знаете. Соль рассыпьте по углам дома - она защищает от темных сил.

3. Избегайте острых предметов

Есть старый мольфарский обычай: в пятницу 13-го не пользоваться ножами, иглами или другими острыми предметами. Это день, когда опасность может прийти оттуда, откуда вы ее не ждете. Учитывайте, чтобы не порезаться, не поколоться, не допустить раны - они могут затягиваться дольше, чем обычно.

4. Сделайте оберег

Если вы чувствуете, что этот день несет беспокойство, сделайте собственноручно оберег. Это может быть красная нить на запястье, или же простой амулет из природных материалов - камня или дерева. Важно, чтобы при его создании вы вкладывали в него свое желание быть в безопасности и мире. Я, как мольфар, знаю, что такие вещи работают только тогда, когда мы доверяем им свою силу.

5. Избегайте лишних разговоров

Сегодня - не лучший день для пустых разговоров или сплетен. Каждое слово, сказанное в пятницу 13-го, имеет особый вес. Злость или плохие мысли, высказанные в этот день, могут вернуться к вам с удвоенной силой. Поэтому будьте осторожны в своих словах, молчите больше, слушайте внимательнее.

6. Не смотрите в зеркало в полночь

Мои предки всегда учили, что зеркала в этот день - как ворота между мирами. Не смотрите в зеркало в полночь, особенно при слабом освещении. Оно может отразить то, что вы не желаете видеть. Или же притянуть к себе энергию, которую не сможете сразу почувствовать.

7. Не открывайте двери после захода солнца

Есть древняя мольфарская мудрость: "Не каждый, кто стучит, приходит с добром". Особенно это касается пятницы 13-го. После захода солнца в этот день не открывайте двери незнакомцам, даже если их слова кажутся убедительными. Темные силы могут принять любую форму.

8. Сохраняйте равновесие и спокойствие

Возможно, этот день будет испытывать вашу силу духа. Важно не впадать в панику, не поддаваться страху. Темнота боится света вашей души. Возьмите время для себя, медитируйте, вспомните о тех вещах, которые наполняют вас любовью и благодарностью. Это ваше самое большое оружие.

9. Обратитесь к природе

Выйдите на свежий воздух, прогуляйтесь по лесу или парку. Природа поможет снять напряжение и зарядиться положительной энергией. Вспомните, что земля под ногами - это ваша опора, а небо над головой - ваша защита. Прислушайтесь к ветру, услышьте, как он шепчет свои мудрые советы.

10. Не забывайте о вере и силе молитвы

Молитва - это не просто слова. Это сила, соединяющая нас с Высшими Силами. Молитва в этот день имеет особый вес и способность отвести любую беду. Вспомните те слова, что имеют для вас особое значение, и произнесите их с чистым сердцем.

Пятница 13 - день силы

Помните, что пятница 13-го - это не только день страхов и тревог, но и день силы. Это день, когда мы можем испытать себя, закалить свою душу и увидеть, на что мы способны. Если вы будете действовать осознанно, не спешить, соблюдать мудрость и осторожность, этот день может стать для вас днем личного роста и открытий. Берегите себя, своих близких и не бойтесь - мир всегда на стороне тех, кто живет в согласии с его законами.

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