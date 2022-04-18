Украинские дипломаты назвали такие обвинения Украины безосновательными.

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на утверждение президента Сербии Александара Вучича о якобы минировании самолетов, совершающих полеты в Российскую Федерацию.

Об этом говорится в комментарии спикера МИД Олега Николенко, которым располагает УНИАН.

"Категорически отвергаем безосновательные обвинения президента Сербии. Его заявления о якобы причастности Украины к сообщениям о минировании самолетов сербских авиакомпаний, совершающих полеты в РФ, не соответствуют действительности", - заявил Николенко.

По его словам, в МИД Украины разочарованы, что Сербия до сих пор не присоединилась к санкциям ЕС, наложенным против России за ничем не спровоцированную войну против Украины. "Ежедневно Россия наносит ракетно-бомбовые удары по украинским городам, убивает мирных жителей, разрушает гражданскую инфраструктуру. Жесткие санкции и единство демократического мира способны остановить эту войну", - заявил Николенко.

"Призываем Белград стать на сторону правды и в полной мере приобщиться к поддержке Украины и отстаиванию ценностей, на которых основана объединенная демократическая Европа", - подчеркнул спикер.

Как известно, ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что, несмотря на сообщения о "минировании рейсов", Сербия продолжит полеты в РФ.

Ранее сербская авиакомпания соврала о том, что прекратила рейсы в Москву.

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