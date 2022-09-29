В список попали министры Михаил Федоров и Александр Кубраков, а также математик Марина Вязовская.

Трое украинцев попали в рейтинг Time100 Next. Среди людей, которые "меняют будущее мира" оказались два министры Михаил Федоров и Александр Кубраков, а также известная математик Марина Вязовская.

Об этом сообщает журнал TIME

В список "Новаторов" TIME внес министра цифровой трансформации Михаил Федоров. Его отметили за вклад во внедрении новых технологий. Федоров занимает пост министра с августа 2019 года, а ранее он возглавлял digital-направление предвыборного штаба нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

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Кроме того, в рейтинге "Лидеров" оказался министр инфраструктуры Александр Кубраков. Он в 2019 году после выборов в Верховную Раду стал народным депутатом от партии "Слуга народа". Позже он возглавил "Укравтодор", а в мае 2021 года занял пост министра инфраструктуры.

Также в рейтинг TIME внесли украинскую математика Марину Вязовскую. Она получила самую престижную математическую награду – медаль Филдса.

"Доказательства Вязовской тесно связаны с кодами исправления ошибок, которые используются в сотовых телефонах, космических кораблях и Интернете, и однажды они могут установить более четкие связи во многих формах связи", – говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Журнал TIME ежегодно публикует рейтинг TIME100 Next. В список текущего года вошли музыканты, медики, чиновники, лидеры движений, а также топ-менеджеры компаний.

TIME определил победителей рейтинга по пяти категориям: "Творцы", "Феномены", "Новаторы", "Лидеры", "Адвокаты".

Как ранее сообщал УНИАН, американский журнал TIME часто уделяет внимание Украине. В июле журнал вышел с обложкой, на которой напечатан портрет первой леди Украины Елены Зеленской. Также в номере вышла статья, посвященная личному опыту Елены Зеленской сохранения психического здоровья в условиях войны.

В сентябре на обложку журнала Time попал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Руководство Залужного позволило украинской армии адаптироваться к действиям против РФ, пишет издание, "сейчас эта инициатива сделала ключевой поворот в пользу Украины".

Действия Украины обозначены как "искуссная игра", когда вместо заявленного наступления на юге войска пошли в атаку на северо-востоке и застали РФ врасплох.

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