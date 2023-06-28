Министр считает, что комиссия вышла за пределы своих полномочий, поскольку вопрос о запрете пропаганды российской имперской и советской пропаганды возложен на другие органы.

Глава Министерства образования и науки Оксен Лисовой заявил, что скандальное решение Национальной комиссии по стандартам государственного языка относительно переименования населенных пунктов должно быть отменено.

"Если коротко - комиссия вышла за пределы своих полномочий, поскольку вопрос запрета пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии по закону возложен на другие органы", - написал он Facebook.

Он отметил, что функциями комиссии является формирование и обнародование перечня населенных пунктов, названия которых требуют обязательного согласования со стандартами государственного языка и рекомендациями по согласованию названий таких сел, поселков, городов со стандартами государственного языка.

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"Выглядит, что члены комиссии подошли к разработке рекомендаций очень формально. Есть в названии корень "красн" или " черв"? Ок, переименовать. А есть ли там на самом деле историческая связь с коммунистами, никто не изучал (а это, собственно, и не задача этой комиссии). Поэтому сейчас это решение должно быть отменено и наработано новое – компетентными и уполномоченными органами", - добавил Лисовой.

Скандальное решение о переименовании Запорожья-детали

Вскоре Запорожье может получить новое имя в связи с рекомендацией Нацкомиссии по стандартам государственного языка, которая внесла город в перечень тех названий поселков и городов, не соответствующих лексическим нормам украинского языка. Всего в этом списке 1400 наименований.

Скандальное решение Национальной комиссии по стандартам государственного языка с требованием о переименовании Запорожья следует отменить. С таким запросом к министру образования и науки Украины Оксену Лисовому обратился уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

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