Церковь аннулировала благодарность ЛГБТ-военному / Коллаж УНИАН / фото facebook.com/Viktor Пилипенко

Украинская православная церковь Киевского патриархата аннулировала награду защитнику Украины Виктору Пилипенко из-за его сексуальной ориентации.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Киевской патриархии. Так, 8 февраля Святейший Патриарх Филарет отметил медалями За "жертвенность и любовь к Украине" весь личный состав медицинского пункта 1-го механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

Пилипенко на своей странице в социальной сети Facebook отметил, что трактует это как изменение позиции Киевского патриархата в отношении ЛГБТ+ людей. В патриархии говорят, что информация о вручении награды ему "как открытому гею за правозащиту" и изменении негативной позиции является ложной.

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В церкви заявляют, что военный получил благодарность "исключительно как защитник Украины, а не как активист ЛГБТ", а патриарх Филарет "не знал о его греховных склонностях". Также они заявили, что занимают "принципиальную негативную позицию в отношении "содомского греха" и "осуждают пропаганду "однополых браков".

"Мы благодарим воина Виктора Пилипенко (как и всех наших защитников за то, что они защищают нашу свободу и территориальную целостность) за его военные заслуги, но не разделяем его греховных предпочтений и агитацию ЛГБТ. Сообщаем, что ввиду открытой пропаганды греховной идеологии и отрицания существования Бога, считать церковную награду Виктору Пилипенко от 08.02.2024 г. указ № 27468 - аннулированной", - говорится в заявлении.

В сети другие люди, которые также получали благодарности от УПЦ, осудили такие заявления и начали публично отказываться от них. Младший сержант ВСУ Илья Кротенко написал в Facebook, что ему противны такие античеловеческие взгляды, а общественный активист Павел Шатохин назвал греховниками именно тех, кто пытается оскорбить военнослужащих.

Фото Реакция на скандал 26 февраля 2024
Фото Реакция на скандал 26 февраля 2024
Фото Реакция на скандал 26 февраля 2024

Что известно о Викторе Пилипенко:

38-летний мужчина участвовал в Революции Достоинства, в 2014 году пошел добровольцем на фронт. Согласно данным из открытых источников, в 2018 году Пилипенко совершил каминг-аут. Он известный ЛГБТ-активист.

В начале полномасштабной войны Пилипенко присоединился к составу 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

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