Они заговорили о "содомском грехе".

Украинская православная церковь Киевского патриархата аннулировала награду защитнику Украины Виктору Пилипенко из-за его сексуальной ориентации.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Киевской патриархии. Так, 8 февраля Святейший Патриарх Филарет отметил медалями За "жертвенность и любовь к Украине" весь личный состав медицинского пункта 1-го механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

Пилипенко на своей странице в социальной сети Facebook отметил, что трактует это как изменение позиции Киевского патриархата в отношении ЛГБТ+ людей. В патриархии говорят, что информация о вручении награды ему "как открытому гею за правозащиту" и изменении негативной позиции является ложной.

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В церкви заявляют, что военный получил благодарность "исключительно как защитник Украины, а не как активист ЛГБТ", а патриарх Филарет "не знал о его греховных склонностях". Также они заявили, что занимают "принципиальную негативную позицию в отношении "содомского греха" и "осуждают пропаганду "однополых браков".

"Мы благодарим воина Виктора Пилипенко (как и всех наших защитников за то, что они защищают нашу свободу и территориальную целостность) за его военные заслуги, но не разделяем его греховных предпочтений и агитацию ЛГБТ. Сообщаем, что ввиду открытой пропаганды греховной идеологии и отрицания существования Бога, считать церковную награду Виктору Пилипенко от 08.02.2024 г. указ № 27468 - аннулированной", - говорится в заявлении.

В сети другие люди, которые также получали благодарности от УПЦ, осудили такие заявления и начали публично отказываться от них. Младший сержант ВСУ Илья Кротенко написал в Facebook, что ему противны такие античеловеческие взгляды, а общественный активист Павел Шатохин назвал греховниками именно тех, кто пытается оскорбить военнослужащих.

Что известно о Викторе Пилипенко:

38-летний мужчина участвовал в Революции Достоинства, в 2014 году пошел добровольцем на фронт. Согласно данным из открытых источников, в 2018 году Пилипенко совершил каминг-аут. Он известный ЛГБТ-активист.

В начале полномасштабной войны Пилипенко присоединился к составу 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

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