Дмитрий Кулеба приветствовал данную инициативу этих государств.

45 стран ОБСЕ будут привлечены к решению проблемы принудительного вывоза Россией украинских детей.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Тwitter. Он приветствовал данную инициативу этих государств.

"Нам нужны решительные совместные действия, чтобы прекратить эту практику геноцида, вернуть детей в Украину и обеспечить привлечение виновных к ответственности", - отметил Кулеба.

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Вывоз Россией детей из Украины - детали

На данный момент Украине известно о более 19,5 тыс. депортированных в Россию украинских детей.

Также известно, что на временно оккупированной территории и в России находятся около 4 390 статусных детей, к которым относятся дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.

28 марта вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала россиян не усыновлять украденных из Украины детей.

Она отметила, что вывозить из Украины детей-сирот и передавать их на усыновление российским гражданам – это "незаконно и подло". При этом добавила, что особенно мерзко, когда люди еще и публично хвастаются тем, что усыновили украденных в Украине детей. Она напомнила так называемым "приемным родителям" и "опекунам", что им придется отвечать.

Также Верещук сообщила, что личности этих россиян не являются большим секретом ни для украинских, ни для международных правоохранительных органов.