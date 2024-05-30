После тяжелого ранения военный хочет вернуться на фронт.

Старший солдат 112-й бригады Сил ТРО Евгений "Лев" Полонский, который получил тяжелое ранение на фронте, считает, что уклонисты давно сделали свой выбор, в частности имеют соответствующие справки, или пошли работать "в цирк".

Как рассказал он "УП", в Вооруженных силах каждый может найти себя, независимо от того, он - певец, айтишник или киллер. В армии есть много профессий, которые не связаны даже с оружием, но тоже очень важны. Например, обычный повар выполняет много важной работы для того, чтобы люди, которые хотят и могут воевать с оружием в руках, могли выполнять боевые задачи.

Мужчина также озвучил свое мнение об уклонистах. Он считает, это такое явление - часть информационной войны.

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"Думаю, большинство людей сейчас относятся к этому спокойно - если дадут повестку, то они пойдут. А те, кто не хотят воевать, или давно сбежали, или сделали себе какие-то справки, пошли работать в цирк... Поэтому надо все равно идти. Вариантов только два: или ты сам пойдешь, или тебя заставят. Так лучше уйти с чистой совестью самому", - говорит Лев.

Он также рассказал, как получил ранение. Во время боевых действий к определенным позициям ВСУ подъехал танк и начал "работать" по украинским военным. Евгений вместе с собратьями могли только из окопа наблюдали в трубу разведчика, что в это время к ним "никто не идет". Боец говорит, что российский танк работал долго, пока не попал.

"Попаданий было два, четко в позицию. Первый взрыв произошел возле меня. Я на какое-то время потерял сознание. Может, на секунд пять - десять... Это был такой звон, и потом все. В тот момент ничего не болело, ничего не беспокоило. Максимальная концентрация, ноль каких-то мыслей. Просто сидел, анализировал, что со мной, что с ребятами, что надо делать. После второго взрыва трое ребят из моей группы сразу погибли", - рассказывает военный.

По его словам, россияне увидели, что попали, и танк поехал. Тогда бойцы начали оказывать первую помощь друг другу, и Полонский понял, что получил тяжелое ранение.

"Я лег на спину и смотрел в небо, смотрел на этот изуродованный лес. Не было никаких больше мыслей - просто лежал, истекал кровью и ожидал смерти. Каким-то странным образом пришли ребята эвакуировать меня. Я не ожидал этого, поэтому был очень счастлив. Когда меня загрузили на носилки и потянули, то уже было такое ощущение... Уже о смерти не думалось вообще. Был уверен, что они меня вытащат, что все страшное позади и со мной все будет хорошо", - делится Полонский.

Ему показалось, что эвакуация заняла минут пять, на самом деле она длилась 2-3 часа. На полпути он потерял сознание и пришел в себя уже в реанимации. У мужчины были осколки во всем теле, переломы двух рук и ноги. Врачи хотели ампутировать изуродованную правую руку, но на лечении конечности настоял родной брат Евгения. Затем из Донбасса раненого перевезли в Ивано-Франковск и уже там доставали из тела обломки.

"Их было очень много - можно, наверное, майонезную баночку насобирать. Они постоянно где-то и до сих пор вылезают под кожу. Однажды у меня начали немножко двигаться пальцы. И я очень удивился, обрадовался, что они двигаются, возможно, что не все так плохо, как я тогда думал", - говорит Евгений.

Мужчина получил награду главнокомандующего ВСУ - "Золотой крест". Эта награда очень дорогая и важная для него - это память о том, что произошло, о собратьях, о самом месте, за которое они сражались.

"Родные также гордятся. Дети по очереди на пижамы себе цепляют, ходят по квартире - детям очень нравится. Но все говорят, что лучше бы не было ни наград, ни войны, ни ранения - ничего", - рассказал боец.

Он говорит, что после ранения мог уволиться, но не хочет, потому что для него пребывание в зоне боевых действий стало своеобразным наркотиком. И такое ощущение - у многих бойцов ВСУ.

"Никто не хочет пойти и просто пить где-то кофе в Киеве, ходить на работу. Это уже трудно психологически. А еще есть ощущение незавершенности, что ты еще не все сделал, что мог. И, безусловно, желание мести за побратимов. Когда ты общаешься с родными своих погибших побратимов, то даже в их глазах читается: "Почему погиб мой муж/сын/брат, а не ты? Почему так произошло?", - делится военный.

Он говорит, что понимает всех, кто потерял родных на войне, и верит в победу, потому что других вариантов нет. Для этого надо делать все то же, что украинцы делали первые полгода полномасштабной войны, когда люди готовы были отдать за победу "последние трусы".

История Евгения Полонского

Боец Сил ТрО Евгений "Лев" Полонский заявил, что был уклонистом с 2014 года, потому что считал, что война его не касается и игнорировал сам факт ее начала. Он принципиально не хотел идти служить, кого-то защищать, имел другие приоритеты на жизнь - семья, двое детей, собака и морская свинка, заработок и отдых.

Он работал директором по продажам в крупной коммерческой фирме, продавал автомобильные шины. 24 февраля 2022 года все изменилось - произошло полномасштабное вторжение РФ в Украину. Тогда мужчине пришлось сразу брать оружие в руки. Его военный путь начался в теробороне киевской Троещины. Он пошел к защитникам, которые стояли почти возле его дома, и узнал, что его отец записался в ТрО еще днем ранее. Там ему придумали позывной - "Лев" из-за заболевания - апноэ - частые остановки дыхания во время сна, из-за чего мужчина громко храпит.

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