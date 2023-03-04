Даже во время полномасштабного вторжения России в Украину очень часто всплывают скандалы, которые не на шутку будоражат соцсети. Не успели мы отойти от сексистских выпадов Иво Бобула, как топ-темой украинского интернет-сегмента стала эскортница и по совместительству блогерша Ксюша Манекен, она же Оксана Волощук. Девушка получила награду от ГУР МО "за содействие военной разведке Украины" II степени.

Интересно, а слышали ли вы до этой истории о получении награды от разведки имя Ксюши Манекен? У нее 415 тысяч подписчиков в Instagram, сначала она стала известной как эскортница, не побоявшись об этом громко заявить в интервью блогерше Рамине Эсхазай. В случае чего я совершенно не имею ничего против такого рода деятельности, это – ее выбор, который меня никак не задевает. Но есть в этой истории несколько довольно досадных и болезненных для нашего общества моментов, на которые все же стоит пролить свет.

В этой истории несколько довольно досадных и болезненных для нашего общества моментов, на которые все же стоит пролить свет

Так, экс-эскортница публикует фото встречи украинских блогеров, среди которых и она, с советником главы Офиса президента Михаилом Подоляком. А следом - фотографию награды от ГУР. Из-за чего у многих сложилось впечатление, что награду девушке вручили в ОП. Но на самом деле это не так. Позже Подоляку пришлось оправдываться за эту историю, от которой "кипит" сеть: мол, мероприятие – для налаживания коммуникации с инфлюенсерами для более мощного противодействия российским "троллям" в интернете. А потом появился и комментарий самой Волощук: "оценку" своей работы от Главного управления разведки она получила еще в октябре 2022 года, не сейчас.

Ни в коем случае не хочу обесценивать вклад многих украинцев в нашу победу – каждый помогает в меру своих возможностей. И да, многие блогеры и инфлюенсеры приобщают свою многомиллионную аудиторию к сборам в поддержку ВСУ. Вспомним о том же Лачене, который, кстати, получил награду из рук Кирилла Буданова за содействие военной разведке. В отличие от вышеупомянутой Ксюши, его вклад в антироссийскую деятельность ГУР известен многим и вызывает вопросы разве у завистников: его проект передавал спутник, дроны, форму и авто для Главного управления разведки.

Увидев фото награды Ксюши Манекен, многие украинцы возмутились: за какие достижения ее отметили?

Поэтому, увидев фото награды Ксюши Манекен, многие украинцы возмутились: за какие достижения ее отметили? Разумеется, на то она и разведка, чтобы не раскрывать всех карт, особенно противнику. Но нам, гражданам Украины, не совсем понятна логика таких отличий. Хочется подробностей и объяснений. Почему мы должны подавать петиции по хотя бы посмертному награждению украинских защитников, перечисляя их подвиги в текстах петиций? А относительно достижений блогерши Волощук многие сомневаются.

Поэтому обратим внимание на несколько моментов в этой скандальной истории с Ксюшей Манекен:

Девушка отметилась возмутительными заявлениями об аннексированном украинском полуострове: "Не важно, чей Крым, главное, что у там все мирно". Также она увидела на этой территории "улучшение" после оккупации. Зато сегодня моментально изменила свою позицию после порции справедливого хейта: мол, с тех пор многое изменилось, а на время написания упомянутых постов о Крыме многое было непонятным. Ага, оправдание в духе "не все так однозначно". То есть сегодня можно "отдавать" врагу территории, а завтра переобуться и быть отмеченным собственным государством. Гениально!

Волощук призвала не разводить "зраду" среди своих": то есть, грубо говоря, все украинцы могут закрыть глаза, например, на коррупцию в Минобороны, чтобы не хейтить чиновников министерства, не разглашать такие случаи. Времена, когда лишний раз не хотелось открывать ящик пандоры, пусть и в сетях, давно прошли. И когда тысячи волонтеров и военных остаются без наград за настоящие подвиги, конечно, общество не будет молчать.

И тут Оксана не смогла не задеть языковой вопрос: на встрече в ОП и сам Подоляк, и блогеры разговаривали на русском. Поэтому она в очередной раз в своих инста-сториз повторила свой тезис: "неважно, на каком языке ты разговариваешь". И это она транслирует не в разговоре с друзьями или знакомыми, а на 400-тысячную аудиторию, среди которой найдутся россияне, которые обязательно это используют в пропагандистских целях.

Ксюша пообещала своим хейтерам и фанам рассказать, за что получила награду от ГУР, после завершения войны. В таком случае нужно ли было обнародовать фото награды, если она вручена за "сверхсекретные" заслуги, о которых не стоит сейчас знать ни украинскому обществу, ни врагу. Неужели она не понимала, что возникнут вполне закономерные вопросы в духе "за что такая честь?". Да еще и преподносить это так, будто награда была получена во время встречи блогеров в ОП.

Ольга Робейко