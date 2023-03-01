Он вместе с Сергеем Притулой собирал деньги на "Народные Байрактары".

Игорь Лаченков, известный для многих как Лачен, стал настоящим феноменом, который открыла для украинцев полномасштабная война. В свои 23 года он стал автором одного из топ-10 новостных Telegram-каналов "Лачен пишет", он активно помогает ВСУ. В интервью Маше Ефросининой "Экзамен. Новая реальность" он рассказал, за какие заслуги украинская разведка наградила его медалью.

Награда Лаченкову была передана из рук главы украинской разведки Кирилла Буданова. Как рассказал Игорь, это - за содействие военной разведке. Его проект передавал спутник, дроны, форму и авто для ГУР. По словам инфлюенсера, к нему как раз обращалось управление разведки относительно помощи.

Ефросинина спросила, почему именно Лачен на сегодня отмечен ГУР во время полномасштабной войны. "Нифига себе! Как вы подружились? Почему они выделили именно тебя?"- поинтересовалась ведущая.

"Просто есть много людей, которые непубличны и помогают. А я публичный человек, поэтому так воспринимается. Это не значит, что только меня наградили", — ответил Игорь.

Лаченков говорит, что это его мотивирует, но такие награды не приносят ему wow-эффекта.

Кто такой Лачен

Лаченков Игорь Борисович (род. 14 июня 1999 года) — украинский блогер, автор информационного Telegram-канала "Лачен пишет", освещающего войну в Украине; волонтер. Вместе с Сергеем Притулой стал инициатором проекта "Народный Байрактар".

В 2022 году попал в рейтинг "30 до 30: лицо будущего" от "Forbes Украина".

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