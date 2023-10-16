Большинство задержанных с начала года на полуострове - крымские татары, поделились в Меджлисе.

С начала года во временно оккупированном Крыму российские оккупанты задержали 154 человека.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил председатель правления Крымскотатарского ресурсного центра, глава управления по правовым вопросам и иностранным делам Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев.

Так, по данным Крымскотатарского ресурсного центра, за 9 месяцев 2023 года в Крыму задержали 154 человека, 112 из которых - крымские татары. Большинство крымчан оккупанты хватали, когда те приходили к зданиям судов, чтобы поддержать незаконно задержанных оккупантами граждан. Также жителей Крыма задерживали за якобы "государственную измену", дискредитацию ими российской армии и участие в организации "Хизб ут-Тахрир" и батальоне имени Номана Челебиджихана, которые запрещены в России и признаны террористическими.

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Также оккупационные правоохранители провели на территории полуострова 57 обысков, из которых 38 - в домах крымских татар. По словам Бариева, в этом году количество обысков возросло, поскольку за аналогичный период 2022 года их было 25, а в 2021-м - 46.

Также за этот период правозащитники зафиксировали 226 случаев нарушения права на справедливый суд (153 - по крымским татарам) и 40 случаев нарушения права на здоровье (31 - по крымским татарам).

Кроме того, в этом году в Крыму зафиксировано по меньшей мере три смерти, которые повлекли или могли повлечь оккупанты. В частности, это политзаключенные Джемиль Гафаров и Константин Ширинг, которые в феврале умерли во время незаконного заключения из-за непредоставления медицинской помощи. Также речь идет о 28-летнем Ибраиме Аблязизове из Бахчисарая, который считался пропавшим, а через неделю был найден мертвым.

Важные новости Крыма - сейчас это стоит знать

Как сообщал УНИАН, с начала временной оккупации полуострова российские захватчики начали преследование коренного населения Крыма и проукраинских местных жителей. От вражеских обысков, задержаний и арестов больше всего страдают крымские татары.

7 февраля в российской колонии умер Константин Ширинг, которого россияне ранее задержали в Крыму, вынесли незаконный приговор и незаконно этапировали в РФ. 10 февраля в СИЗО в Ростовской области умер Джемиль Гафаров, который также был незаконно задержан оккупантами. Оба политзаключенных имели тяжелые заболевания, которые требовали системного оказания медицинской помощи и надлежащего ухода.

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