Известный журналист сделал заявление относительно Кремля.

Журналист Дмитрий Гордон ответил на обвинения в том, что он якобы является агентом Кремля.

Гордон в эфире телеканалу "Украина" заявил, что не является кремлевским агентом.

Журналист также сказал, что это Кремль является его агентом.

"Я, конечно, не агент Кремля. Это Кремль мой агент", – сказал собеседник.

Ранее Дмитрий Гордон говорил, что в Украине к митингам противников вакцинации от коронавируса COVID-19 может иметь отношение Российская Федерация. По его словам, такие митинги могут быть частью гибридной войны, которую РФ ведет против украинского государства. Гибридная война, в частности, имеет информационную составляющую.

Напомним, Россия в 2014 году захватила украинский Крым, а также начала расшатывать ситуацию на части востока нашей страны. Российские власти поддержали боевиков, которые создали самопровозглашенные "ЛНР" и "ДНР".

Ряд государств запада наказали РФ за агрессию против Украины – были введены санкции. Позже ограничительные меры продолжали и расширяли.

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Автор: Екатерина Присяжнюк