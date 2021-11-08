Журналист призвал украинцев вакцинироваться от коронавируса, а государство - объяснять, для чего это нужно.

К митингам противников вакцинации в Украине может иметь отношение Россия в рамках своей гибридной войны, которую она ведет против Украины.

Такое мнение высказал журналист Дмитрий Гордон в эфире канала "Украина 24".

"Четко отслеживается, что лозунги митингов против вакцинации в Украине и Молдове - одинаковые. Даже плакаты одинаковые. Это все Российская Федерация опять мутит в рамках гибридной войны, потому что чем хуже у нас, тем лучше россиянам", - сказал Гордон.

По его словам, ему уже удалось переубедить многих своих знакомых, которые были против вакцинации от коронавируса.

"Я им говорю: смотрите, вот у вас две руки, у каждого человека есть выбор, вся жизнь - это выбор. На этой руке - вакцинация. Да, вакцины до конца не исследованы, но американцы все свое взрослое население привили. Израиль все взрослое население привил, и детей уже прививают. "Они разве идиоты? Они их уже третий раз прививают. Если они евреев прививают в Израиле Pfizer, то они же чем-то думают?", - я себе это говорю", - рассказал он.

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Гордон призвал украинцев вакцинироваться, поскольку другого варианта нет.

"Значит, у меня на этой руке - вакцинироваться или заболеть, и болезнь пройдет легко, или не заболеть вообще, а на этой руке - у меня риск заболеть. А заболеть может любой. Если можете заболеть вы, а у вас пожилые люди дома, то вы их обрекаете на смерть сразу...", - сказал он.

Журналист также высказал мнение, что убеждать украинцев вакцинироваться должно государство.

"Что бы я делал на месте власти? Сегодня я бы с утра до вечера показывал на центральных каналах репортажи из переполненных реанимаций, из больниц, как люди умирают под стенками на матрасах. Показывал бы это и говорил: "Хотите так или нет? Хотите - вперед, не хотите - вакцинируйтесь", - сказал Гордон.

3 ноября в Киеве прошел митинг так называемых "антивакцинаторов" - людей, которые отказываются от COVID-вакцинации и отчаянно доказывают обществу свои ложные убеждения о "чипировании" и прочих фейках. Люди без масок собирались на площади возле Верховной Рады, демонстративно нарушая установленные карантинные ограничения.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019.

Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Юрий Годован