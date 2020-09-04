В данный момент средства из фонда использованы на 32%, потому часть средств можно выделить на образование.

И.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет рассчитывает на выделение 3 миллиарда гривень из Фонда борьбы с коронавирусом.

В эфире ток-шоу Право на владу Шкарлет сообщил, что деньги направят на средства дезинфекции и индивидуальной защиты, передает НВ.

"Мы сегодня подготовили новый запрос, по первому Министерство финансов нам дало отказ по финансированию старых секвестрованных программам. В этот раз мы сделали новый запрос чисто на средства дезинфекции и средства индивидуальной защиты в размере 3 млрд грн. Надеемся, что мы на следующей неделе проведем эти изменения", - заявил Шкарлет.

Он отметил, что в данный момент средства из фонда использованы на 32%, потому часть средств можно выделить на образование.

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Соучредитель ОО "Родительский контроль" и "Смарт образование" Иванна Коберник раскритиковала действия и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета. МОН обвиняют в требовании к учителям работать больше, не обеспечив их зарплатой.

Вскоре между Минобразования и страховыми компаниями может быть подписан меморандум о страховании работающих учителей-пенсионеров, поскольку они входят в группу риска в период пандемии нового коронавируса.

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Автор: Александр Топчий