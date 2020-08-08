Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 8 августа

Какова ситуация с коронавирусом в Украине и мире по состоянию на субботу, 8 августа.

Коронавирус в Украине и мире не утихает. УНИАН собрал все самые важные новости из COVID-19 по 8 августа.

Коронавирус в мире: статистика

По состоянию на утро 8 августа во мире зарегистрировали 19 378 036 подтвержденных случаев коронавируса. Больше всего выявленных инфицированных в США - 4 941 755, Бразилии 2 962 442, Индии - 2 088 611. В пятерку также вошли Россия - 875 378, Южная Африка - 545 476.

В то же время больше всего больных выздоровели в Бразилии (2 272 299), США (1 623 870) и Индии (1 427 005). С начала пандемии от COVID-19 умерло 721 324 граждан.

Коронавирус в Украине

За минувшие сутки коронавирусную болезнь подтвердили еще у 1489 человек. Это новый антирекорд по количеству зарегистрированных больных в сутки.

Всего по состоянию на 9:00 8 августа в Украине 79 750 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1879 летальных, 43655 пациентов выздоровели.

В Киеве тоже зарегистрировали рекордное количество новых инфицированных за все время. Вчера в Киеве у 200 человек обнаружили коронавирус, три человека погибли. Предыдущий антирекорд - 199 больных - в столице зафиксировали 30 июля.

В больницы были госпитализированы 17 пациентов, другие остаются на самоизоляции. За минувшие сутки выздоровели 42 человека.

Вторая волна коронавируса

В связи с ростом количества новых инфицированных COVID-19 президент Владимир Зеленский призвал премьера Денису Шмыгаля мобилизовать правительство. Кроме того, Украина закрывает контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на административной границе с Крымом, а Шмыгаль поручил усилить контроль за контактами больных коронавирусом.

Коронавирус в Украине и мире: важные новости 8 августа

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