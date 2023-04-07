Это инициировала партия "Слуга народа", мотивируя актуальностью вопроса.

Киевский городской совет может забрать земельный участок у посольства РФ, расположенного по адресу Воздухофлотский проспект, 27 в Соломенском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата от фракции "Слуга народа" в Киевском городском совете Лилию Пашинную. "Наша фракция инициировала расторжение договора аренды земли, предоставленной посольству РФ, и будет инициировать национализацию помещения посольства РФ", - уточнила Пашинная.

Она напомнила, что такое решение обусловлено заявлением МИД Украины о разрыве дипломатических отношений с РФ, а также полномасштабным вторжением.

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"Это важное и актуальное решение. Мы не должны создавать условия для функционирования институтов страны-агрессора в городе Киев", - подчеркнула председатель партии "СН" Елена Шуляк.

Посольство РФ в Киеве

Российское посольство в Украине было открыто в августе 1992 года. После начала российского вторжения 4 февраля 2022 года, Украина заявила о разрыве дипломатических отношений с РФ.

Российские дипломаты в Киеве работали в здании, расположенном на Воздухофлотском проспекте, 27. Это трехэтажное сооружение общей площадью 1779 кв. м.

Первым российским послом в Украине был Леонид Смоляков. А последним - Михаил Зурабов.

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