Календарь событий: День Вооруженных Сил Украины, Монро и «Плейбой», что было написано в первой СМС, смертоносный смог в Лондоне, история трансплантации сердца, аукцион «Кристис» и ужасы трагедии в порту Галифакс

Каждый день что-нибудь, да значит. Будущая неделя богата событиями. УНИАН составил календарь международных и неофициальных праздников, а также памятных дат, которые оставили свой след в истории.

30 ноября

Неделя начинается с Киберпонедельника. Он идет вслед за Черной пятницей - дня огромных скидок и распродаж. Правда, сейчас коронавирус, погрузивший мир в глобальный кризис, внес свои коррективы в традиционные для человечества привычки. Тем не менее, Киберпонедельник, как и Черная пятница, ведет свою историю из США. Первая такая массовая онлайн-распродажа была проведена в Америке в 2004 году, а сам термин «Cyber Monday» год спустя был предложен интернет-ресурсом Shop.org, представляющим отделение Национальной федерации розничной торговли США. Считается, что этот день был придуман специально для офисных работников. А причиной такого решения стали маркетинговые исследования нескольких лет, которые показали всплеск интернет-продаж в первый понедельник после Дня Благодарения.

Ежегодно 30 ноября отмечается Всемирный день домашних животных. Его девизом являются слова Маленького принца из произведения Антуана де Сент-Экзюпери: «Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил». Они обращены ко всем нам.

Еще в понедельник - Международный день защиты информации. Его учредила в 1988 году американская Ассоциация компьютерного оборудования. Целью дня является напоминание пользователям о необходимости защиты их компьютеров и всей хранимой в них информации. 1988-й не случайно стал родоначальником праздника - именно в этот год была зафиксирована первая массовая эпидемия «червя», получившего название по имени своего создателя - Моррис. Тогда специалисты и задумались о необходимости комплексного подхода к обеспечению информационной безопасности.

На этом с международными праздниками не закончилось. 30 ноября - День памяти жертв применения химического оружия. Он отмечается с 2006 года. Годом ранее прошла X конференция государств-участников Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении. Делегаты приняли решение учредить новый международный день и выбрали для него дату - 29 апреля. В этот день в 1997 году Конвенция вступила в силу. Но в 2015 году на своей 20-й сессии Конференция государств - участников Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении постановила, что День памяти жертв применения химического оружия будет отмечаться ежегодно 30 ноября, или в первый день начала ее очередной сессии.

30 ноября - День радиотехнических войск Воздушных Сил Украины. Отмечают праздник с 2010 года. Радиотехнические войска являются основным источником информации о воздушной обстановке и предназначены для ведения радиотехнической разведки воздушных объектов и оповещения войск. Поздравляем всех причастных к этой дате!

Есть в понедельник и памятные даты. Так, в 1609 году Галилео Галилей представил научному совету первую карту лунной поверхности.

В 1872 году в Глазго состоялся первый официальный международный матч по футболу. Играли Шотландия и Англия, все закончилось ничьей.

В 1954 году американка Энн Элизабет Ходжес была ранена осколком метеорита Сулакога. Это - первый задокументированный случай нанесения ущербу человеку внеземным объектом.

В 1982 году был выпущен самый продаваемый альбом в истории музыки - Thriller Майкла Джексона.

Неофициальные праздники, за наличие которых мир обязан различным сообществам, в том числе, в соцсетях, - Всемирный день слонов и Международный день «Города за жизнь».

Именины у Григория, Лазаря, Никона, Михаила, Ивана и Геннадия.

1 декабря

Во вторник - Всемирный день борьбы с ВИЧ/СПИДом. Синдром приобретенного иммунодефицита был впервые зарегистрирован как новое заболевание американским Центром контроля заболеваний 5 июня 1981 года. А Всемирный день борьбы со СПИДом впервые отмечался 1 декабря 1988 года после того, как на международной встрече министров здравоохранения прозвучал призыв к социальной терпимости и расширению обмена информацией о ВИЧ/СПИДе. Символом борьбы со СПИДом является красная ленточка. Она была придумана весной 1991 года. Идея принадлежит художнику Франку Муру. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается порядка 40 миллионов ВИЧ-инфицированных. Наиболее пораженным регионом является Африка, южнее Сахары. Жертвами ВИЧ/СПИДа в мире стали более 35 млн человек. И о ситуации в Украине – наша страна занимает первое место по масштабам распространения ВИЧ-инфекции в Европе.

1 декабря - День работников прокуратуры Украины, установленный указом президента от 2 ноября 2000 года, «учитывая роль органов прокуратуры Украины в укреплении законности, защиты прав человека и гражданина, а также вклад работников прокуратуры в дело формирования Украины как правового государства». Поздравляем всех причастных к этой дате!

Что касается памятных событий, то 1 декабря 1800 года Вашингтон был наделен статусом столицы США. История такова: после Американской революции многие штаты и города стали претендовать на то, чтобы столица США была на их территории. В результате был найдено компромиссное решение - построить новый город. Место для строительства выбрал первый президент Джордж Вашингтон. Территорию новой столицы назвали округом Колумбия в честь Христофора Колумба, а сам город – Вашингтоном в честь первого президента США. Разработкой плана нового города занялся военный инженер и участник войны за независимость Пьер Ланфан. Архитектура современного Вашингтона вобрала в себя все стили, направления и эпохи. В Вашингтоне расположены резиденция президента США – Белый дом, Конгресс, Верховный Суд и другие федеральные учреждения, а также представительства крупнейших корпораций, банков, адвокатских контор, штаб-квартир разных организаций. Здесь находится Национальная академия наук, Ботанический сад, Смитсоновский институт, пять университетов, более сотни музеев.

1 декабря 1945 года была основана Международная демократическая федерация женщин. Это произошло на Международном женском конгрессе, который проходил в Париже в сложное время – сразу после окончания Второй мировой войны. Федерация поддерживает связь с ООН и участвует в ее деятельности, а также в работе ее специализированных учреждений – ЭКОСОС и ЮНЕСКО.

1 декабря 1953 года в газетных киосках Чикаго появился первый номер мужского журнала «Playboy». Издание вышло тиражом 70 тысяч экземпляров. Его основатель Хью Хефнер сомневался, что когда-нибудь выпустит второй номер. Но за неделю разошлись три четверти тиража, а к концу первого десятилетия журнал продавался тиражом более миллиона экземпляров. Кстати, именно Хэфнер придумал раз в месяц помещать на развернутом внутреннем вкладыше журнала фотографию красивой обнаженной девушки. Первый номер «Playboy» украсила фотография Мэрилин Монро из эротического календаря за 1949 год. В разное время для журнала позировали Элизабет Тейлор, Синди Кроуфорд, Памела Андерсон и другие известные женщины. Для многих звезд шоу-бизнеса и кино «Playboy» стал стартовой площадкой. Сегодня «Playboy» - один из самых известных в мире брэндов.

1 декабря 1959 года в Вашингтоне был заключен Договор об Антарктике, предусматривающий демилитаризацию района Антарктиды, использование его в исключительно мирных целях и превращение в зону, свободную от ядерного оружия. Он вступил в силу 23 июня 1961 года после его ратификации 12 государствами – первоначальными участниками, чьи ученые проводили активные исследования на территории Антарктики. Сейчас членами Договора являются 46 стран, часть из которых - консультативные стороны. Договором запрещено создание в районе южнее 60-й параллели южной широты военных сооружений, проведение военных маневров, испытаний любых видов оружия, ядерных взрывов, размещение и захоронение радиоактивных отходов, также запрещено в этом районе проведение любых мероприятий военного характера, что, прежде всего, направлено на создание условий для защиты уязвимой экосистемы Антарктики. Что касается живых ресурсов, то договор жестко регламентируют их промысел. Любая деятельность в Антарктике, даже туризм, а тем более судоходство, рыболовство, прокладка кабелей и трубопроводов, прежде, чем она будет разрешена, должна на международном уровне пройти процедуру предварительной оценки ее воздействия на окружающую среду Антарктики.

Неофициальные праздники - День Антарктиды, Международный день невролога, День без искусства.

Именины у Платона, Романа и Николая.

2 декабря

В среду - Международный день борьбы за отмену рабства. Он связан с принятием Генассамблеей ООН Конвенции о борьбе с торговлей людьми. А приурочили его к одной памятной дате – в этот день в 1862 году президент США Авраам Линкольн выдал закон об отмене рабства на всей территории Америки. По данным ООН, на сегодняшний день в мире насчитывается свыше 40 миллионов жертв различных форм рабства. Из тысячи человек в мире пятеро являются жертвами работорговцев. Один из четырех жертв - ребенок. Женщины и девочки составляют 99% всех жертв. Международная организация труда приняла новый юридически обязательный Протокол о принудительном труде, который вступил в силу в ноябре 2016 года. Эта мера является важным шагом на пути искоренения современных форм рабства.

2 декабря 1409 года был открыт Лейпцигский университет.

В 1804 году Наполеон I Бонапарт провозгласил себя императором Франции.

В 1939 году состоялось открытие международного аэропорта им. Фиорелло Ла Гардиа в Нью-Йорке.

В 1942 году Энрико Ферми получил первую контролируемую цепную ядерную реакцию. Энрико Ферми - итальянский физик, наиболее известный благодаря созданию первого в мире ядерного реактора, внесший большой вклад в развитие ядерной физики, физики элементарных частиц, квантовой и статистической механики. Считается одним из «отцов атомной бомбы».

2 декабря 1971 года в восточной части Аравийского полуострова, на побережье Персидского и Оманского заливов, было образовано федеративное государство Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Первоначально в него вошли 6 эмиратов: Абу-Даби, Дубай, Шарджа, Аджман, Эль-Фуджайра и Уммэль-Кайвайн, а 23 декабря 1971 года к ним присоединился Рас-эль-Хайма. Государственное устройство Объединенных Арабских Эмиратов представляет собой уникальное сочетание республиканского и монархического строя. Государство возглавляется эмиром Абу-Даби, правительство - эмиром Дубая. Население ОАЭ насчитывает сейчас более 5 миллионов человек. Практически все граждане ОАЭ - мусульмане, 85% из которых - сунниты, и 15% - шииты. Сегодня основную рабочую силу в ОАЭ составляют иностранцы, а из коренных жителей на некоторых работах задействовано лишь 25–30%. Экономика страны основана на добыче нефти и газа, поступления от экспорта которых составляют около половины национального бюджета.

В 2010 году из-за сильного пожара, вспыхнувшего в лесах горы Кармель, погибли 44 человека, в основном - израильские полицейские.

В 2010 году на iPhone был запущен мессенджер Viber.

Неофициальные праздники - День 2D-художника и Всемирный день компьютерной грамотности.

Именины у Адриана, Герасима, Сергея и Дениса.

3 декабря

В четверг - Международный день инвалидов, учрежденный ООН в 1992 году. А в декабре 2006 года Генассамблея ООН приняла Конвенцию о правах инвалидов, которая является правозащитным документом с ориентацией на социальное развитие.

Еще 3 декабря - Международный день борьбы с пестицидами. Он был инициирован Сетью по борьбе с пестицидами (PAN International) в 1998 году в память об экологической катастрофе, которая произошла 3 декабря 1984 года на пестицидном заводе в Бхопале (Индия). Тогда в результате утечки метилизоцианата на заводе пестицидов погибли более 3800 человек, сотни тысяч пострадали. Девиз Дня: «Пестициды - тупик цивилизации». И цель Дня борьбы с пестицидами - привлечь внимание мировой общественности к решению проблем, возникших в результате производства и использования этих опасных химикатов.

В третий день декабря свой праздник отмечают компьютерные графики и дизайнеры - Всемирный день компьютерной 3D-графики. Идея его проведения, выдвинутая в 1998 году, принадлежит американской компании Alias. Дата для Всемирного дня компьютерной графики выбрана неслучайно - она единственная в году начинается со знакового сочетания символов: 3D - 3 December. Сначала 3December (еще одно название праздника) касался только создателей трехмерных изображений, но постепенно он охватил и все остальные отрасли, связанные с компьютерной графикой.

В 1586 году в Англию из Колумбии прибыли корабли, которые впервые в Европу завезли картофель.

В 1775 году состоялось первое официальное поднятие американского флага на борту морского судна «Альфред».

В 1967 году в госпитале Грут Шут, Кейптаун (ЮАР), была проведена первая в истории медицины операция по пересадке сердца. Хирург Кристиан Барнард пересадил 54-летнему Луису Вашканскому сердце молодой женщины, попавшей в автомобильную катастрофу. Через 18 дней после операции Вашканский умер от пневмонии. Однако следующий пациент, Филипп Блайберг, прожил с пересаженным сердцем более 19 месяцев. К концу 1968 года в мире было сделано уже около 100 пересадок сердца. В 1970-е годы подобных операций проводилось не так много, поскольку обнаружилось, что пересаженное сердце отторгается иммунной системой организма. Но в начале 1980-х годов, с открытием иммунодепрессантов, число таких операций резко возросло. А в современной трансплантологии пересадка сердца стала рутинной операцией, после которой пациенты живут более 10 лет. В 1999 году Кристиан Барнард создал фонд для проведения благотворительных акций по всему миру. Финансировал его сам, выпуская экологически чистые продукты и издавая свои книги. Хирург оказал финансовую помощь детской клинике Института онкологии в Минске для пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Второй его фонд - «Сердце мира» - помогает детям и матерям из стран с низким жизненным уровнем.

В 1989 году президент США Джордж Буш и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев заявили, что их страны более не являются противниками. День вошел в историю как официальная дата окончания «холодной войны».

3 декабря 1992 года произошло событие, ставшее важной вехой в истории развития технологий коммуникации. Состоялась первая в мире передача СМС-сообщения. Идея создания подобного сервиса возникла в середине 1980-х годов, когда велись работы по созданию стандарта GSM. Группа европейских инженеров (они представляли разные компании из разных государств Европы) в рамках данного проекта предприняла удачную попытку разработки и внедрения службы коротких сообщений. Оттуда же появилась и аббревиатура, которая теперь на слуху у большинства жителей планеты: SMS (от англ. Short Message Service), что в переводе означает буквально «Служба Коротких Сообщений». Обратившись к этой идее в 1984 году, инженеры сумели добиться успеха в ее реализации, и 3 декабря 1992 года первая СМС-ка была отправлена с компьютера на мобильный телефон инженером Нейлом Папуортом. Содержание сообщения являлось классическим поздравлением с Рождеством, состоящим их двух слов: «Merry Christmas!». Спустя 10 лет возможность отправки и приема коротких текстовых сообщений при помощи мобильного телефона практически полностью вытеснила с рынка пейджеры. Этому способствовало и постепенное снижение стоимости услуги СМС. Сегодня СМС играет большую роль в повседневной жизни.

В 1997 году был подписан Оттавский договор о запрещении применения, производства, накопления и экспорта противопехотных мин.

Неофициальный праздник - Международный день баскского языка.

Именины у Анатолия, Анны, Феклы, Григория, Иосифа, Алексея, Татьяны, Ивана, Николая, Владимира и Александра.

4 декабря

В декабре 2019 года список Всемирных дней и памятных дат ООН был пополнен новой датой – Международным днем банков. Он отмечается 4 декабря – согласно соответствующей Резолюции ООН. Учреждая памятную дату, Генассамблея ООН подчеркнула признание значительного вклада целого ряда банковских структур в реализацию Программы устойчивого развития до 2030 года. ООН признает учреждением праздника не только вклад банков в улучшение уровня и условий жизни людей, но и огромный потенциал для дальнейшего решения важнейших задач общемирового масштаба.

4 декабря 1674 года французские иезуиты основали Чикаго. История следующая: в 1666 году 38-летний иезуит Жак Маркетт отправился во французские североамериканские владения обращать к христианскому Богу индейцев и заодно исследовать неведомые пространства к югу от Великих озер. 4 декабря 1674 года для зимовки он основал у юго-западной оконечности озера Мичиган миссионерский пост. Впоследствии на этом месте вырос американский город Чикаго, ныне третий по числу жителей и второй по финансово-экономическому значению город США, который считается экономической, промышленной, транспортной и культурной столицей Среднего Запада. Неофициально его иногда также называют «Город ветров». Название же города Chicago (Чикаго) - это измененное французами слово из языка местных индейцев майами-иллинойс «shikaakwa», которое означает «дикий лук». Статус города Чикаго получил в 1837 году.

4 декабря 1791 года в Лондоне вышел первый номер еженедельной воскресной газеты «The Observer» («Наблюдатель»). Это британское издание является первой и старейшей в мире воскресной газетой. Ее основателем стал молодой ирландец Уильям Борн. Он взял под свое предприятие кредит в 100 фунтов стерлингов – огромную по тем временам сумму. Однако спустя три года за газетой числился долг в 1600 фунтов! Чтобы не угодить в долговую тюрьму, Борн быстренько перепродал газету своему родному брату. Тот оказался более удачливым бизнесменом. В 1812 году к газете «The Observer», наконец, пришла настоящая слава. Однажды один из ее журналистов оказался свидетелем убийства английского премьер-министра, и ему же удалось задержать убийцу. «The Observer» дожил до наших дней, сменив множество редакторов и хозяев. Среди специальных корреспондентов издания были Джордж Оруэлл и Ким Филби. В 1993 году «The Observer» стала частью ежедневной британской газеты «The Guardian», основанной в 1821 году, и выходит в виде ее воскресного выпуска.

4 декабря 1930 года профессор Цюрихского высшего технического училища Вольфганг Паули (1900–1958), один из создателей современной квантовой физики, направил на Международную конференцию по вопросам радиоактивности, проходившую в Тюбингине, письмо, в котором изложил свою гипотезу о существовании нейтрино. Эту «призрачную» частицу он назвал нейтроном, поскольку «настоящий» нейтрон тогда еще не был открыт. Название «нейтрино» (по-итальянски «нейтрончик») спустя два года предложил итальянский физик Энрико Ферми (1901–1954). Нейтрон был экспериментально открыт в 1932 году, а косвенные улики существования нейтрино были найдены в 1953 году.

В 1932 году в СССР принимается декрет, запрещающий выдачу продовольственных карточек «тунеядцам и паразитам». Это происходило во время Голодомора.

В 1971 году во время концерта Фрэнка Заппы было сожжено казино в Монтре, что расположено в Швейцарии, на береговой линии Женевского озера. Местечко служило местом проведения джазового фестиваля. Событие увековечено в песне группы Deep Purple «Smoke on the Water» - «Дым над водой».

В 1979 году была открыта станция Киевского метрополитена «Пионерская» (ныне «Лесная»).

В 1980 году группа Led Zeppelin объявила о своем распаде.

Неофициальные праздники - Международный день объятий, День угощения птиц и белок, Международный день гепарда, День вина «Каберне Фран».

Именины у Александра и Марии.

5 декабря

В субботу - Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития, или Международный день добровольцев, учрежденный ООН. Добровольцы (а в последние годы их чаще называют волонтерами) - это люди, которые тратят свои силы и свободное время на благо общества. Сферы деятельности, в которых можно увидеть безвозмездную работу добровольцев, поистине многочисленны и разнообразны. Программа добровольцев Организации Объединенных Наций (ДООН) мобилизует тысячи добровольцев по всему миру, содействуя установлению мира и развитию. Ежегодно более 6500 добровольцев ООН работают во взаимодействии с подразделениями ООН в самых сложных условиях по всему миру. 12 тысяч добровольцев ООН, действуя дистанционно, выполняют более 20 тысяч задач по линии UNV Online. В Украине движение волонтеров особо значимо. Добровольцев помочь с каждым годом становится все больше и больше. Честь им и хвала!

Еще 5 декабря - Всемирный день почв. История возникновения этого праздника берет свое начало в 2002 году, когда Международным союзом почвенных наук была принята соответствующая резолюция. Ученые тогда обратили внимание на необходимость осознания важности почвенных ресурсов планеты на международном уровне.

5 декабря – Всемирный день ниндзя. Он приурочен был к выходу в прокат в 2003 году художественного фильма «Последний самурай». В фильме присутствовала сцена боя отряда ниндзя с самураями. По крайней мере, именно так представляется в настоящее время версия появления праздника и определения его даты в интернет-пространстве, благодаря которому праздник, собственно и получил популярность и распространение. У истоков его появления стоит пародийный сайт «Ниндзя-бургер».

В Украина 5 декабря - День работников статистики. Он был учрежден указом президента в 2002 году. Поздравляем всех причастных к этой дате!

5 декабря 1456 года землетрясением был разрушен Неаполь. Погибли 35 тысяч человек.

В 1484 году Папа римский Иннокентий VIII издал буллу, положившую начало охоте на ведьм, захлестнувшую Европу в XVI—XVII веках.

В 1492 году Христофор Колумб достиг острова Гаити.

В 1766 году в Лондоне антикваром Джеймсом Кристи был основан аукционный дом «Кристис». Он на сегодня является лидером мирового арт-рынка. Совместно с аукционным домом «Сотбис» его доля составляет 90% мирового рынка аукционных продаж антиквариата и предметов искусства.

В 1848 году президент США Джеймс Полк подтвердил факт открытия золота в Калифорнии, спровоцировав тем золотую лихорадку 1849 года.

В 1933 году Конгресс США принял Двадцать первую поправку к Конституции США. Она была об отмене сухого закона.

В 1935 году Мэри МакЛауд основала Национальный совет чернокожих женщин.

В 1952 году в Лондоне начался великий смог, унесший жизни тысяч англичан. Во время антициклона, принесшего холодную и безветренную погоду, загрязняющие вещества - в основном уголь, которым пользовались жители города, собрались над Лондоном, образовав толстый слой смога. Это продолжалось с пятницы 5 по вторник 9 декабря 1952 года, после чего погода сменилась, и туман разошелся. Хотя смог и ухудшил видимость и к тому же проникал в помещения, реакция горожан была спокойной, поскольку в Лондоне туманы не редкость. В последующие недели, однако, статистические данные, собранные медицинскими службами, выявили смертоносный характер бедствия - количество смертей среди младенцев, престарелых и страдающих респираторными заболеваниями, к 8 декабря достигло четырех тысяч человек, более 100 тысяч человек заболели. Позднее исследования показали, что общее число погибших было значительно больше - около 12 тысяч человек. Великий смог считается самым страшным событием, связанным с загрязнением воздуха, произошедшим в Великобритании, и наиболее важным с точки зрения влияния на экологические исследования, правительственные действия и общественное информирование о взаимосвязи между чистотой воздуха и человеческим здоровьем. Оно привело к некоторым изменениям в законодательстве, включая принятие в 1956 году Закона о чистом воздухе.

Неофициальные праздники - День поющих звезд и Всемирный день фэтбайка.

Именины у Филимона, Михаила, Валериана, Максима, Петра, Прокопия, Бориса, Ярополка, Ивана и Павла.

6 декабря

В Украине 6 декабря отмечается День Вооруженных сил. Именно в этот день 1991 года был принят Закон «О Вооруженных силах Украины». А сам День Вооруженных сил Украины был учрежден постановлением Верховной Рады в 1993 году. Костяк ВС Украины составляют Сухопутные войска, Воздушные силы и Военно-морские силы. Кроме основных родов войск в состав Вооруженных сил страны входят внутренние войска, государственная пограничная служба и оперативно-спасательная служба гражданской защиты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Современная армия Украины прошла длительный путь развития, включающий этапы оптимизации, сокращения военного состава и расформирования. Аннексия Россией Крыма, агрессия РФ на востоке страны показали острую необходимость укрепления обороноспособности Украины и проведения реформ. 2014 год стал переломным в истории украинской армии. На сегодня ВСУ возобновили свою боеспособность. Украина отказалась от внеблокового статуса и объявила о своих намерениях вступить в НАТО. Согласно рейтингу Global Firepower Index-2018, Вооруженные силы Украины занимают 29-е место в списке 136 наиболее мощных армий мира (первые три позиции – США, Россия и Китай). Это на одну позицию лучше, чем Украина занимала годом ранее. Global Firepower Index-2018 также оценивает общее число потенциальных военнослужащих в Украине в 1 млн 182 тысячи человек. Из них 182 тысячи - действующие военнослужащие, а 1 млн человек – резервисты. По последнему показателю Украина занимает девятое место в мире, опережая даже США (11-я позиция). Так держать! Поздравляем всех с праздником!

6 декабря 1492 года первая экспедиция Колумба, спустя 40 дней после того, как она возвестила мир о существовании Хуаны (ныне – Куба), в 100 км к юго-востоку от нее открыла еще один большой остров - Гаити. Название страны с языка индейцев таино переводится как «Горная страна». Первоначально остров был назван Эспаньола, то есть Испанский. Как писал знаменитый мореплаватель, вдоль берега там «тянутся прекраснейшие в свете долины, весьма похожие на земли Кастилии, но во многом превосходящие последние». В 1677 году Гаити перешел под контроль Франции. Местное население -индейцы - было уничтожено, а его место заняли ввозимые из Африки негры-рабы. 1 января 1804 года чернокожие гаитянцы образовали независимое государство во главе с Дессалином. А мулаты образовали свою республику во главе с Александром Петионом. Власть на Гаити была неустойчивой, что провоцировали перевороты и диктатуры. В 1825 году Франция признала независимость Гаити, но взамен наложила на Гаити огромную контрибуцию в качестве возмещения собственности, утраченной бывшими рабовладельцами в результате Гаитянской революции 1804 года. В 1915–1934 годах Гаити был оккупирован войсками США, которые оставили у власти элиту мулатов. Сегодня на острове Гаити расположены два государства - Доминиканская Республика и Республика Гаити.

6 декабря 1768 года в Эдинбурге (Великобритания) вышла в свет первая тетрадка первого тома «Британской энциклопедии, или Словаря искусств и наук, составленного по новому плану». Идея проекта энциклопедии принадлежала издателю и книготорговцу Колину Макфаркуэру и граверу Эндрю Беллу. Энциклопедия выходила почти еженедельно в виде отдельных брошюр с довольно обширными эссе на разные темы до 1771 года. Всего было напечатано 100 таких тетрадок: 2 400 страниц текста и 160 иллюстраций. Потом они были собраны по темам в алфавитном порядке и переплетены в трехтомник. Несмотря на немалую по тем временам цену - 12 фунтов, энциклопедия стремительно разошлась по стране трехтысячным тиражом. В 1870 году издательство перешло под эгиду газеты «The Times» и переехало в Лондон, где были выпущены 9-е и 10-е издания. 11-е - «Кембриджское» издание, в котором энциклопедия практически приобрела современный облик, выпустил Кембриджский университет при участии 1500 экспертов. В 1901 году «Британника» переместилась в США. В начале 1920-х энциклопедия была приобретена фирмой «Sheers, Roobeck & Co», которая в 1941 году безвозмездно передала права на энциклопедию Чикагскому университету. В 1974 году вышло 15-е издание - New Encyclopaedia Britannica, которое существенно было переработано в 1985 году. Авторами «Британники» являются ведущие мировые эксперты, среди которых десятки лауреатов Нобелевской премии. В разное время статьи для «Британники» писали Зигмунд Фрейд, Альберт Эйнштейн, Мария Кюри, Генри Форд, Лев Троцкий.

6 декабря 1917 года во время Первой мировой войны в канадском порту Галифакс столкнулись норвежский грузовой пароход «Имо» и французское грузовое судно «Монблан». «Монблан» был вспомогательным транспортом военно-морского флота Франции. На его борту находились бочки с сухой и жидкой пикриновой кислотой и ящики с тринитротолуолом и пороховым хлопком. Перед самым отплытием в Галифакс судно приняло дополнительный груз – бочки с бензолом - новым горючим для танков и бронеавтомобилей. Весь груз был строго засекречен. За день до трагедии «Монблан» прибыл из Нью-Йорка на внешний рейд Галифакса, где должен был дождаться формирования британского конвоя для перехода в порт назначения – Бордо (Франция). Одновременно в шести милях от него в гавани готовился выйти в море норвежский грузовой пароход «Имо». Утром 6 декабря 1917 года «Монблан» и «Имо» почти одновременно начали выходить из портовой гавани. Во избежание столкновения оба судна сделали ряд маневров, но предотвратить катастрофу не удалось. От удара вскрылись несколько бочек с бензолом. Трение металлических корпусов «Монблана» и «Имо» вызвало искры. Бензол загорелся, и на судне начался сильный пожар. В 9 часов 6 минут утра раздался мощный взрыв, который разрушил все находившиеся на набережной здания. Образовавшаяся в результате взрыва придонная волна сорвала с якорей десятки судов. Погибли более 2000 человек, около 9000 получили тяжелые ранения, 25000 остались без крова.

В 1912 году при раскопках в египетской Амарне был обнаружен бюст Нефертити.

В 2000 году был открыт ливерморий - химический элемент с атомным номером 116.

Неофициальные праздники - День рождения Санта-Клауса, День рыжих мыслей, День рождения микроволновой печи, День елки с варежками.

Именины у Александра, Алексея, Григория, Феодора, Митрофана и Макария.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная

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