В День письменности и языка предлагаем проверить свой уровень владения украинским.

9 ноября отмечается День украинской письменности и языка. Эта дата приходится на еще один праздник – чествование Нестора-Летописца, автора "Повести временных лет" и последователя создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия. Исследователи считают, что именно с его труда начинается письменный украинский язык. Когда-то даже детей отдавали в школу именно в этот день.

Предлагаем проверить, как хорошо вы знаете украинский язык - и пройти небольшой тест.

В День украинской письменности и языка, на Украинском радио традиционно проходит радиодиктант национального единства. Эта акция основана с 2000 года. С тех пор ежегодно все желающие могут принять участие в написании радиодиктанта и не столько выяснить, хорошо ли знают украинский язык, как продемонстрировать единство со всеми, кто любит и чтит украинское слово.

Читайте такжеВ Институте украинского языка сказали, может ли латиница вытеснить кириллицу в УкраинеУкраинский язык принадлежит к славянской группе индоевропейской языковой семьи. Число носителей языка – более 45 млн, большинство из которых живут в Украине. Распространен также в Беларуси, Молдове, Польше, России, Румынии, Словакии, Казахстане, Аргентине, Бразилии, Великобритании, Канаде, США и других странах, где живут украинцы. С точки зрения лексики, ближайшим к украинскому является белорусский язык (84% общей лексики), затем польский (70% общей лексики) и словацкий (68% общей лексики).

Автор: Вероника Кордон