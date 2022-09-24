С начала нового учебного года более 3,5 тыс. педагогов вернулись в Украину и продолжают преподавать.

Из-за войны за пределами Украины сейчас находятся 13 тысяч украинских учителей.

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в Telegram- канале.

В частности он отметил, что только за последние 10 дней украинские военные вернули территории, где расположены 159 школ и 217 детских садов.

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"Еще одной победой является возвращение наших учителей из-за рубежа. С начала нового учебного года свыше 3,5 тыс. из них вернулись в Украину и продолжают преподавать, однако еще 13 тыс. находятся за пределами страны", - написал Шкарлет.

Министр напомнил, что сейчас учебные заведения имеют автономию в вопросах организации образовательного процесса.

"Поэтому решение о форме работы учителей принимают руководители заведений. Если школа работает в онлайн или смешанном режиме, то учитель, который находится за границей, может работать дистанционно", - отметил Шкарлет.

Война в Украине: какова ситуация с образовательными учреждениями

По данным офиса генпрокурора, в результате бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ в Украине повреждены 2,5 тыс. учреждений образования, из них 289 разрушены полностью. На восстановление поврежденных и разрушенных в результате войны учреждений образования необходимо более 9 млрд грн.

Наибольший ущерб в сфере образования понесли Харьковская, Донецкая, Луганская, Запорожская, Николаевская и Херсонская области.