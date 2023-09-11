Для сообщения информации о коррупции ограничений нет, но есть определенные критерии для приобретения физическим лицом соответствующего статуса, защиты и вознаграждения.

Руководитель отдела развития Института разоблачения Анастасия Ренкас рассказала сколько сообщений, после запуска инициативы Единый портал разоблачителей коррупции, уже поступило от украинцев, а также объяснила особенности приобретения статуса "разоблачителя" для получения защиты и вознаграждения.

"На сегодня на портале зарегистрировано 139 сообщений. Эта информация доступна всем, так как там установлен счетчик сообщений. Согласно этим сообщениям будут проведены проверки фактических данных. Если будут установлены фактические данные, которые будут свидетельствовать о совершении коррупционных уголовных правонарушений или других нарушений согласно закону, будут приниматься соответствующие меры реагирования", - проинформировала Ренкас.

В эфире телемарафона она отметила, что сообщить о факте коррупции через Единый портал разоблачителей может каждый украинец, но для получения статуса "разоблачителя" нужно соответствовать определенным критериям.

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"Обличитель - это не просто заявление о совершении коррупционного или иного нарушения закона. Это непосредственно лицо, которое согласно своей профессиональной, трудовой деятельности или участия в процедурах таких, как закупка или прохождение конкурса, непосредственно соприкасается с организацией, в которой совершено правонарушение", - пояснила Ренкас.

Для получения статуса "разоблачителя" физическое лицо должно соответствовать трем требованиям. "Первое, физическое лицо должно быть убеждено в достоверности своей информации. Второе, находиться в трудовых, профессиональных или иных отношениях, это таких, как участие в обязательных процедурах, предусмотренных законодательством. Третье, сообщение должно содержать фактические данные, которые могут быть проверены. Тогда оно будет считаться разоблачителем", - акцентировала Ренкас.

По словам руководителя отдела развития Института разоблачения, для сообщения информации о коррупции ограничений нет, но разоблачителем считается лицо, работающее в организации, где имеет место факт коррупции. "Просто сообщение можно осуществить на портале, но тогда вы не будете проходить, как заявитель и статуса разоблачителя вы не будете иметь. Потому что информатор - это человек в середине организации, который сообщает о коррупции в этой организации",- сказал Ренкас .

Она добавила, что приобрести статус "разоблачителя" и получить соответствующую защиту государства, может лицо "которое в организации и является информатором" или "с деятельностью которого связана эта информация".

"Оно более незащищено в условиях общества, поскольку на него может осуществляться давление со стороны работодателя, его профессиональных отношений. Или его могут, например, исключить из обязательных процедур закупок. И для этого законодатель его защищает",- пояснила Ренкас.

Руководитель отдела развития Института разоблачения отметила, что вознаграждение для обличителей коррупции, это "как средство поощрения, которое может быть", а не цель разоблачения коррупции. Это как бонус, который "можно получить за то, что ты добропорядочный профессионал в своей деятельности и не толеруешь коррупцию".

Процедура выплаты вознаграждения разоблачителям коррупции урегулирована уголовно-процессуальным кодексом Украины и решение выполняется в порядке УПК.

"Право на вознаграждение обличитель имеет в уголовном производстве. Во время расследования уголовного производства разоблачитель должен активно способствовать раскрытию преступления, его данные указываются непосредственно в обвинительном акте в отношении лица, которого осуществилось уголовное производство. И суд, в ходе рассмотрения, оценивает вклад разоблачителя в раскрытие этого дела, назначает ему размер вознаграждения в соответствии с его информацией и его непосредственного активного участия в раскрытии этой информации и уголовного правонарушения", - акцентировала Ренкас.

На уточняющий вопрос относительно представителей СМИ, которые занимаются журналистскими расследованиями и выявляют факты коррупции, она пояснила, при каких условиях они могут подпадать под статус "разоблачителя".

"Если они осуществляют в это время свою профессиональную деятельность – проводят расследование, берут интервью и становятся в результате этого свидетелем определенных противоправных действий, то они будут считаться "разоблачителем". Поскольку осуществляли свою профессиональную, трудовую деятельность и это можно исследовать и подтвердить. Если вы просто работаете журналистом, например, пришли в больницу и видите, что кто-то берет там взятку и сообщили об этом, то вы не будете "разоблачителем", вы просто будете считаться добросовестным гражданином, который сообщил о неправомерных действиях со стороны других граждан, которые содержат признаки уголовных правонарушений", - подчеркнула Ренкас.

Единый портал разоблачителей коррупции: как это работает

Как сообщал УНИАН, 1 сентября глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков сказал, что Единый портал разоблачителей коррупции полноценно заработает уже с 6 сентября.

Если благодаря сообщению разоблачителя коррупции суд признает кого-то виновным и примет решение о взыскании денег, тот сможет получить 10% от этой суммы, сообщал глава НАПК.

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