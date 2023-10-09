Подать документы можно в подразделениях ГП "Документ" в Варшаве (Польша), Берлине (Германия), Братиславе (Словакия), Мадриде (Испания) и Стамбуле (Турция).

С сегодняшнего дня в подразделениях ГП "Документ" за рубежом можно оформить вид на постоянное проживание в Украине для иностранцев и лиц без гражданства.

Как сообщает МВД Украины в Telegram, подать документы можно в подразделениях в Варшаве (Польша), Берлине (Германия), Братиславе (Словакия), Мадриде (Испания) и Стамбуле (Турция). Также, в ближайшее время получение такой услуги станет доступным и в Праге (Чехия).

В МВД пояснили, что воспользоваться услугой возможно в случае:

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Потери или похищение вида.

Непригодности вида для дальнейшего использования.

Достижение 25- или 45-летнего возраста (если был оформлен вид, не содержащий бесконтактного электронного носителя).

Неполучение уже изготовленного вида в связи с введением на территории Украины военного положения.

"Заверенный перевод паспорта на украинский язык - обязателен", - говорится в сообщении.

В то же время, на период тестирования информационных систем, обслуживание осуществляется исключительно в порядке живой очереди.

Иммиграция во время войны

В августе 2023 года правительство дало "шанс" иммигрировать в Украину большему кругу иностранцев. Правительство Украины расширило круг иностранцев и лиц без гражданства, имеющих право на получение разрешения на иммиграцию в Украину. Право на долгосрочное пребывание или постоянное проживание будут иметь иностранцы и лица без гражданства, которые прослужили в Государственной специальной службе транспорта Украины и Национальной гвардии Украины три и более лет.

Также будут иметь право на получение разрешения на иммиграцию в Украину лица, служившие в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта Украины и Национальной гвардии Украины (независимо от срока военной службы) и были признаны военно-врачебными комиссиями непригодными к военной службе по состоянию здоровья - по результатам заболеваний, ранений (травм, контузий, увечий), полученных при исполнении обязанностей военной службы.

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