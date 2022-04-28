Во время вооруженной агрессии РФ против Украины подозреваемый добровольно занял пост главы в незаконно созданном оккупантами "органе власти".

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры гражданину Украины сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, во время вооруженной агрессии РФ против Украины и оккупации города Херсона подозреваемый добровольно занял пост председателя в незаконно созданном оккупационными властями органе власти - так называемой "Херсонской городской администрации".

Досудебное расследование в уголовном производстве (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины) осуществляется следственным управлением Главного управления Нацполиции в Херсонской области.

Оккупация Херсона

Как сообщал УНИАН, 25 апреля оккупанты заняли здание мэрии Херсона.

По словам мэра города Игоря Колыхаева, в здание вошли вооруженные люди, забрали ключи и сменили охрану.

26 апреля стало известно, что в помещении горсовета оккупанты и коллаборанты провели совещание, на котором представили так называемых "председателя" Херсонской областной администрации Владимира Сальдо и "главу" Херсонской городской администрации Александра Кобеца.

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