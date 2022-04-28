При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры гражданину Украины сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, во время вооруженной агрессии РФ против Украины и оккупации города Херсона подозреваемый добровольно занял пост председателя в незаконно созданном оккупационными властями органе власти - так называемой "Херсонской городской администрации".
Досудебное расследование в уголовном производстве (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины) осуществляется следственным управлением Главного управления Нацполиции в Херсонской области.
Оккупация Херсона
Как сообщал УНИАН, 25 апреля оккупанты заняли здание мэрии Херсона.
По словам мэра города Игоря Колыхаева, в здание вошли вооруженные люди, забрали ключи и сменили охрану.
26 апреля стало известно, что в помещении горсовета оккупанты и коллаборанты провели совещание, на котором представили так называемых "председателя" Херсонской областной администрации Владимира Сальдо и "главу" Херсонской городской администрации Александра Кобеца.