Глава Госкосмоса Владимир Тафтай: Потери отрасли из-за войны уже превысили 1 миллиард гривень

Война России против Украины больно ударила по всем сферам отечественной экономики, в том числе – космической, которая и до 24 февраля переживала не лучшие времена. В интервью УНИАН глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай рассказал, как отрасль живёт в условиях войны и планирует развиваться после победы.

Расскажите, как работает Государственное космическое агентство в условиях войны?

Первые три месяца войны космическое агентство, я считаю, с честью выдержало. Агентство полностью работоспособно с первого дня войны и по состоянию на сегодня работает в режиме 24/7, как и большинство центральных органов исполнительной власти.

Конечно, подлое начало военных действий со стороны России было неожиданностью и для предприятий космической отрасли. К сожалению, жизнь настойчиво и убедительно показала, где находится основной источник опасности для нашей страны. Безусловно, это тяжёлое время для работы предприятий, особенно тех, которые находятся вблизи линии фронта. Но мы не останавливаемся – космическое агентство действует без потери производительности.

Подвергались ли отечественные космические предприятия обстрелам оккупантов? Может уже есть оценки потерь от войны?

К сожалению, были удары, и у нас есть потери. По состоянию на сегодня, по грубой оценке общий объём потерь составил больше 1 миллиарда гривен в результате разрушений, которые были нанесены предприятиям отрасли. Но я уверен, что когда война закончится, мы всё отстроим.

Правительство анонсировало разработку плана восстановления страны. Агентство каким-то образом принимает участие в разработке этого документа? У вас есть видение того, какое место должен занять космическая отрасль в возрождении Украины?

Сегодня основной акцент – это оценка убытков и повреждений. При этом наши космические средства и спутниковые данные позволяют сделать оценку повреждений, которые нанесены городам и предприятиям Украины. Мы сейчас работаем совместно с центром восстановления, чтобы максимально точно оценить потери и впоследствии получить компенсации от агрессора.

Что касается непосредственно космической отрасли, безусловно, есть понимание, что в первую очередь необходимо восстановить производственные мощности, которые были разрушены. С другой стороны, мы понимаем, что космическая отрасль требует кардинального обновления, и я уверен, что после окончания войны мы сможем провести техническое перевооружение космической отрасли. Но это все вопросы, которые будут решаться после нашей победы.

А как обстоят дела на международном уровне?

Я должен сказать, что в целом уровень поддержки Украины международным сообществом с началом войны резко вырос благодаря мужеству наших воинов, которые вынесли авторитет нашей страны на международной арене на небывалую высоту. Я думаю, что сейчас весь мир восхищается героизмом украинцев и той стойкостью, которую показали наши бойцы. Это феноменальный эффект. Мы со своей стороны в части космической отрасли тоже получили очень сильную поддержку, в первую очередь, со стороны космического агентства Польши, которая оказала поддержку Украине по всем направлениям.

У нас плотное сотрудничество с Европейским космическим агентством, с космическими агентствами стран Евросоюза, в том числе Польши, Италии. Уже проделано достаточно много шагов по интеграции в ЕКА. Европейское космическое агентство со своей стороны пошло на беспрецедентные шаги и остановило совместные проекты с Россией в части освоения мирного космоса, хотя мы понимаем, что это многомиллионные потери, и мы благодарим их за эту поддержку.

С другой стороны, мы максимально ускорили все процессы по интеграции Украины в институции Европейского союза. В ближайшее время, я надеюсь, мы получим статус наблюдателя ЕКА, а в скором времени Украина получит статус полноценного члена Европейского космического агентства. Мы очень настойчиво трудимся, чтобы уже в этом году получить статус наблюдателя. Я надеюсь, что мы получим его в ближайшие месяцы.

На российский космос были наложены санкции не только со стороны Европы. А украинские предприятия отрасли сейчас могут занять эту освободившуюся от россиян нишу?

Мы активно работаем над этим и показываем возможности, которые у нас есть. Мы планируем стать полноправным членом Европейского космического агентства не на бумаге, а на практике, чтобы быть частью тех проектов, которые будут реализованы ЕКА. Я абсолютно уверен, что Украина станет частью Европейского союза, и, соответственно, предприятия космической отрасли получат не только доступ к рынку и технологиям Европы, а и самое важное – найдут себя в конкурентной среде проектов ЕКА. Мы со своей стороны приложим все усилия, чтобы это было максимально быстро.

Ведётся ли сотрудничество с другими космическими агентствами, помимо европейских?

Мы действительно ведём такие переговоры, и я должен поблагодарить наших партнёров за то, что, несмотря на сложность ситуации, совместные проекты имеют место. Идёт реализация проектов с NASA. Также ведётся подготовка проекта "Циклон-4" с Канадой, реализация которого была начата в конце прошлого года. Возможно, такая работа не ведётся публично, но она ведётся весьма активно.

Кроме того, агентство ведёт переговоры о перспективных проектах со многими частными компаниями, в том числе и со SpaceX Илона Маска.

К слову об Илоне Маске. Его компания SpaceX в начале этого года вывела на орбиту украинский спутник "Сич-2-30". Однако до сих пор так и не ясно, как обстоят дела с аппаратом…

К сожалению, часть предприятий, которые участвовали в создании аппарата, находятся на прифронтовых территориях, некоторые из них большую часть времени не работали, некоторые из них только сейчас пытаются возобновить свою работу. Поэтому мы вынуждены были частично приостановить работы по лётным испытаниям, и было принято решение об их продлении до окончания боевых действий. Как только предприятия смогут полноценно функционировать, мы завершим эту работу и дадим полный отчёт по результатам деятельности спутника.

А война внесла ещё какие-то существенные коррективы в ваши планы на 2022 год?

Изменилось всё. Как для каждого человека в Украине, жизнь с 24 февраля изменилась полностью. Да, мы работаем, но сильно изменились акценты. Безусловно, сейчас изменилась и структура финансирования. Планы по развитию космической программы сейчас ушли на второй план, потому что мы понимаем, какие затраты страна несёт по оборонной безопасности. Мы реализовывали мирные космические проекты, они сейчас отошли на второй план. Тем не менее, мы продолжаем действовать в рамках международной кооперации, чтобы к моменту окончания войны, к моменту нашей победы полноценно перейти к возобновлению тех космических программ, которые у нас были на повестке дня.

По поводу госпрограммы развития космической отрасли до 2025 года. Верховная Рада так и не успела до войны утвердить этот документ. А на сегодня его принятие ещё актуально и целесообразно?

Безусловно, сейчас Верховная Рада, как и другие органы государственной власти, ориентирована в первую очередь на цели, связанные с безопасностью и обороной, а также на максимально быструю победу в этой войне. Я понимаю, что сейчас космическая программа не является самым приоритетным направлением, но, тем не менее, уверен, что мы к этому вопросу вернёмся, и всё-таки в этом году Верховная Рада одобрит эту программу, чтобы мы начали работу с первого же дня после окончания войны.

Мы понимаем, что после окончания войны должны заняться восстановлением нашей страны и реализацией тех проектов, которые были намечены, возможно, с корректировками и изменениями. И хотя ключевые направления программы останутся те же, сама программа будет доработана с учетом опыта работы в военное время.

Дмитрий Шварц