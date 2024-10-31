Официальных подтверждений смерти журналистки нет и тело до сих пор не передано в Украину.

Российская Федерация не предоставляет дополнительных юридических подтверждений факта смерти и не передает тело журналистки Виктории Рощиной, поэтому отец верит, что она жива. Об этом сказал председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин на брифинге.

Он отметил, что украинская сторона обратилась о передаче тела Виктории Рощиной в Украину. По его словам, российская сторона не отрицала факта возможной передачи, но постоянно откладывает это событие. При этом напомнил, что среди большого количества тел, которые недавно вернули в Украину, должно было быть и тело Рощиной, но этого не произошло.

"Непредоставление дополнительных юридических подтверждений факта смерти и не передача тела в очередной раз укладывается в их традиционную стратегию манипуляций. И собственно из-за того, что нет дополнительных подтверждений смерти, то отец до сих пор убежден, что письмо о смерти дочери (письмо, которое получил отец Рощиной от Минобороны России - УНИАН), - это манипуляция. Поскольку дополнительных подтверждений нет, то отец верит, что дочь жива. Это самое циничное, что может быть - не давать четкой информации родителям о Виктории", - сказал Юрчишин.

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Он отметил, что есть много фактов замалчивания информации о том, где находятся пленные журналисты. "Это касается огромного количества, начиная от Дмитрия Хилюка (речь идет о корреспонденте УНИАН) и большого количества крымскотатарских журналистов, захваченных в Крыму", - сказал председатель комитета ВР Украины.

По его словам, на сегодня известно о по меньшей мере 31 случае незаконного содержания фактически в заложниках украинских медийщиков в России. При этом добавил, что это количество может быть больше, поскольку речь идет о преследовании журналистов на временно оккупированных территориях Украины, в частности, в Мелитополе.

Юрчишин отмечает, что россияне не хотят освобождать из плена журналистов, потому что понимают, что они смогут донести до мира информацию о пытках и бесчеловечном обращении с ними.

Украинские журналисты в российском плену

В октябре 2024 года стало известно о гибели украинской журналистки Виктории Рощиной в российском плену во время этапирования из Таганрога в Москву. Ее должны были вернуть домой с группой пленных при ближайшем обмене, который состоялся 18 октября, однако этого не произошло.

Представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко отметил, что рано говорить о причинах смерти журналистки, в частности были ли к ней применены пытки. Работа по расследованию обстоятельств смерти и возвращения тела ведется. Впрочем, все зависит от противоположной стороны. Точную дату репатриации спрогнозировать трудно.

На сегодня в российском плену также находится корреспондент УНИАН Дмитрий Хилюк. Его вместе с отцом российские оккупанты похитили в первые дни марта 2022 года во время оккупации Киевской области. Впоследствии отца отпустили, а Дмитрия незаконно вывезли в Россию и до сих пор удерживают. При этом нет официальной информации где он находится.

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