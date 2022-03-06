В Главном управлении разведки подтвердили смерть Киреева.

Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что член украинской делегации на переговорах с РФ Денис Киреев был их сотрудником и погиб во время спецзадания.

Об этом ГУР Минобороны сообщило в Facebook.

"Во время выполнения специальных заданий погибли три разведчика — сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины", — заявляют в ведомстве и называют их имена: Алексей Доля, Валерий Чибинеев и Денис Киреев.

"Они погибли, защищая Украину", - добавили в ГУР.

Напомним, 5 марта в СМИ появилась информация, что член украинской переговорной делегации был якобы убит Службой безопасности Украины. СБУ, как утверждали журналисты, подозревала, что он был российским шпионом.

В период с 2006 по 2008 гг. Киреев работал в СКМ Финанс, где занимал позицию заместителя генерального директора. Затем он работал в австрийской компании GROUP SLAV AG Клюевых. С 2006 по 2012 года был членом Наблюдательного Совета Укрэксимбанка.

С 2010 по 2014 по квоте Клюевых занимал позицию первого заместителя Председателя Правления Ощадбанка. Также Киреев занимался управлял фондами Private equity Fund и Fixed income Fund.

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