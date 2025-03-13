Необходимо побороть в обществе такое выше, как пренебрежение к военным, которое распространяется через российские дезинформационные вбросы, считает защитник.

Надо улучшать патриотическое воспитание в обществе, потому что один мотивированный солдат лучше десяти немотивированных. Такое мнение высказал герой Украины, заместитель командира 9 батальона 3 отдельной танковой Железной бригады Сергей Пономаренко в эфире на Radio NV.

В частности, у него спросили, стоит ли начинать подготовку воинов к современной армии значительно раньше - еще со школы, и уделять главное внимание технологиям.

Пономаренко отмечает, что в контексте технологий и школьного образования важное значение играет мировосприятие, и в частности, влияние имеет патриотическое воспитание и настрой, мотивация бойцов.

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"Потому что мотивированный солдат лучше десяти немотивированных", - убежден Пономаренко.

При этом, он считает, что перед воспитанием молодежи надо побороть в информационном поле российские вбросы о пренебрежении к военным, и в частности, работников ТЦК. Потому что "недавно вышли видео как сотрудника ТЦК катали на капоте и все начали писать одобрительные комментарии". Пономаренко отметил:

"Вы серьезно считаете, если мы будем подавлять военных, даже если они из ТЦК... Большая часть работников, военнослужащих ТЦК - это бывшие боевые военные, которые при определенных обстоятельствах потеряли свое здоровье и уже не могут продолжать службу на боевых позициях и перешли в ТЦК".

По его словам, неужели совесть не мучает, когда человек, который ничего не сделал для армии, пишет в сетях комментарий, что тому работнику ТЦК так и "нужно"?

"Ты реально знаешь историю этого военнослужащего, который сейчас на капоте? И ты знаешь, какие сложились обстоятельства, что он оказался на том капоте?" - Эта безнаказанность и бездумность людей помогает врагу раскачивать внутри государства ситуацию, ломать наш патриотизм, ломать уверенность в государстве и в победе, и это наверняка больше наносит вреда, чем условные авиабомбы", - считает Пономаренко.

По его мнению, такая психологическая атака действует по всей стране и украинская армия останутся без поддержки, без тылов, которые обеспечивают устойчивость.

Он подчеркивает, что надо прекратить воспринимать военного "как какой-то одноразовый стаканчик или пакетик".

"Если человек попал в армию, то он не должен там погибнуть. Он также хочет вернуться и должен вернуться к своей семье. И чтобы дать возможность этому человеку вернуться к своей семье, этого человека должен кто-то заменить. Не может быть такого, что там десять человек будет тянуть вместо ста всю войну", - добавил он.

Герой Украины убежден, что если бы все во время военного положения придерживались законодательства и явились в ТЦК, выбрали свое место в ВСУ и сделали максимум, что могут - тогда никого бы не приходилось ловить на дорогах и вытаскивать из машин.

Война в Украине - как мотивировать бойцов

Как сообщал УНИАН, ранее в Третьей штурмовой бригаде высказывали мнение, что для мотивации военных нужно предоставлять им право высказывать свою позицию, прислушиваться к ним и по возможности позволять проводить время с семьями.

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