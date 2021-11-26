Финалистка "Танцев со звездами" Ольга Харлан: Мое тело не заточено под танцы. Но верю, что в "Танцах со звездами" могу победить

Финалистка "Танцев со звездами", Олимпийская чемпионка, фехтовальщица Ольга Харлан в интервью УНИАН рассказала, почему танцы даются ей тяжело, как перенесла COVID-19 на ногах, с какими трудностями пришлось столкнуться в отношениях с возлюбленным, какое выступление назвала бы самым душевным и чем займется после окончания шоу.

В шоу "Танцы со звездами" вы заявили, что любой ценой будете бороться за победу, особенно после поражения на Олимпиаде. Сложно ли вам даются танцы? Спортивная закалка помогает в борьбе за победу?

Безусловно, спортивная закалка помогает в борьбе за кубок, в борьбе с собой. Потому что, на самом деле, очень большая нагрузка. Я со спорта научена и заточена на то, что даже если доходишь до какого-то лимита, нужно все-таки находить в себе силы проходить этот лимит и идти дальше.

Танцы даются мне очень сложно, так как это мне было незнакомо. Мое тело не заточено под танцы. Но, честно говоря, они мне очень нравятся, это очень красиво. Я не думала, что это будет так сложно.

Несмотря на то, что вы новичок в танцах, судьи хвалят вас за выступления.

Я бы не сказала, что судьи оценивают нас очень высоко. Мы уже давно не были на вершине турнирной таблицы. По-моему, был только один эфир, когда мы были первыми. Тогда мы танцевали самбу. Все остальное время судьи нас не баловали оценками.

В какой-то мере это круто, потому что хочется работать больше и доказать, что мы достойны самых высоких оценок. Конечно, мы прислушиваемся к комментариям судей, так как они советуют, над чем нам больше поработать. Но мы понимаем, что танцуем для зрителей, которые за нас голосуют. Поэтому мы с Димой настраиваемся на то, чтобы наш танец понравился людям.

В воскресенье состоится финал "Танцев", в котором будут бороться три пары. Кто ваш главный конкурент?

И Костя Войтенко, и Артур Логай – сильные конкуренты. Поэтому борьба сложнее, но от этого и интереснее. Конкуренция делает меня сильнее, они придают вдохновения для борьбы с ними.

Мне помогает идти дальше вера в себя. Я верю, что мы можем победить, хотя мне очень нравятся танцы ребят.

Недавно вы перенесли коронавирус, и это не помешало вам показать номер дистанционно. Как вы пережили этот период? С какими сложностями столкнулись?

Пережить COVID-19 на проекте - сложно, потому что хочется остаться и продолжать борьбу. Но в таких обстоятельствах я не могла присутствовать на двух эфирах.

Хотелось, конечно же, подготовленные танцы показать на паркете. Слава Богу, продюсеры шоу разрешили станцевать дистанционно. Это было очень классно, потому что один из номеров я исполнила со своей сестрой Таней. Oчень душевный номер! Еще мы дистанционно танцевали ча-ча-ча и контемп с Дмитрием Дикусаром. Хорошо, что так получилось.

После болезни было тяжело физически. Мне кажется, что и сейчас остались отголоски ковида, так как очень быстро приходит усталость.

Танец, который вы исполнили с сестрой в собственном доме, вызвал фурор. Как Татьяна отреагировала на предложение принять участие в проекте?

Она очень круто отреагировала на это предложение. Ей было интересно поучаствовать в "Танцах со звездами", хотя она сама по себе очень скромная (но удивляет меня все больше и больше). Номер был классным и душевным, особенно для нашей семьи. Все родственники положительно на него отреагировали.

Возвращаясь к теме COVID-19, я знаю, что вы вакцинировались. А как относитесь к антивакцинаторам?

Вакцинироваться - это желание и дело каждого человека. Заставлять кого-то глупо. Хотя сама я вакцинировалась, это не спасло меня от болезни. А "плюс" в том, что я переболела в легкой форме.

А что бы вы посоветовали украинцам в это непростое время?

Я бы посоветовала следить за своим здоровьем, соблюдать дистанцию, мыть руки, носить маски.

У вас сейчас очень плотный график. Как вам удается балансировать между работой, танцами и личной жизнью?

На данный момент я взяла паузу в спортивной карьере, чтобы заняться танцами. Проект занимает очень много времени. Порой я не успеваю поесть, позвонить любимому, но он понимает это. Не скажу, что к нему сразу пришло это понимание, но сейчас он готов ждать и терпеть это все.

Возлюбленный не ревнует вас к вашему партнеру в "Танцах" Дмитрию Дикусару?

Нет, не ревнует. Ему больше не нравится то, что из-за проекта мы мало видимся. Слушайте, за эти три месяца мы виделись буквально пару раз. Но сразу после проекта я лечу в Италию, уже купила билеты. Мы там будем вместе все время.

Вы сразу нашли общий язык с Дмитрием, когда оказались с ним в паре?

Дима - прекрасен, он профессионал. Мне реально повезло, что я танцую именно с ним. Мы должны были найти общий язык и, конечно же, это сделали. Последние несколько месяцев мы видимся почти каждый день. Мы быстро осознали, чего мы хотим от нашей пары. Он понял, что я очень упертая и работоспособная, поэтому сдаваться никогда не буду. А я, в свою очередь, прислушиваюсь к его мнению и замечаниям. Это сложно, потому что он требовательный. Но это правильно, так как в танцах он разбирается лучше меня. Поэтому у меня не остается выбора, кроме как прислушиваться к нему.

Как вы считаете, поклонников после вашего фееричного появления на "Танцах" у вас стало больше?

Проект добавил мне аудиторию. Кто-то знал меня как спортсменку, а кто-то только узнал после "Танцев со звездами", кто-то увидел с другой стороны…

Есть люди, которые восхищаются нашей парой и танцами. Возможно, в будущем они будут болеть за меня на соревнованиях по фехтованию. Сейчас незнакомые люди пишут, что болеют за нас, что видят во мне искренность. Конечно, это очень приятно и мотивирует.

Несмотря на всю похвалу, иногда зрители критикуют ваши выступления. Как относитесь к хейтерам?

Иногда меня это задевает, но через пару часов я уже об этом забываю. Я поняла, что это люди, которые просто смотрят со стороны и не знают всех подробностей. Они не знают, как готовился танец, как я себя чувствую, насколько это тяжело. Расстраиваться каждому хейту глупо, потому что сколько людей, столько и мнений. Но есть и хорошие комментарии, которые мотивируют.

Чем будете заниматься после окончания проекта?

Я буду отдыхать. Недавно я прилетела с Олимпийских игр, у меня не было отпуска. Практически сразу я начала готовиться к "Танцам со звездами". Было очень много моральной и физической нагрузки. Хочу после проекта побыть дома, заняться спортом для себя, чтобы не терять форму и, возможно, возобновлю тренировки по фехтованию.

Напоследок скажите, что делает вас вами?

Искренность. На проекте меня все видят такой, какая я есть. Я эмоциональная, показываю свои эмоции любыми способами. Я не сдерживаю себя. Кому-то это нравится, кому-то - нет. Но я такая, и горжусь этим!

Автор: Диана Могилевич

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