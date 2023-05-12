В ЕС заявляют, что эффективные и реформированные правоохранительные органы имеют решающее значение как для сопротивления Украины, модернизации, так и вступления страны в Евросоюз.

Европейский Союз готов решительно поддерживать план президента Украины Владимира Зеленского по реформированию органов правопорядка в Украине.

Об этом сообщает Представительство Европейского Союза в Украине в микроблоге Twitter.

"ЕС приветствует одобрение президентом Владимиром Зеленским комплексной стратегии реформирования органов правопорядка. Эффективные и реформированные правоохранительные органы имеют решающее значение как для сопротивления Украины, модернизации и вступления страны в ЕС, так и для выполнения семи рекомендаций", - говорится в сообщении.

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В частности, в этой связи европейские дипломаты заявляют, что с нетерпением ожидают внедрения стратегии и полны решимости всячески ее поддерживать.

Изменение системы правопорядка в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, 11 мая Зеленский одобрил комплексный Стратегический план реформирование украинской системы правопорядка - всех правоохранительных органов и прокуратуры. Президент отметил, что это детальный документ, который рассчитан на время до 2027-го года.

По словам Зеленского, надо обеспечить такую систему гарантирования справедливости и правопорядка для Украины, которая будет соответствовать цели быстрого вступления Украины в ЕС.

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