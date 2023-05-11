Президент подчеркнул, что надо "обеспечить такую систему обеспечения справедливости и правопорядка для нашей страны, которая будет соответствовать и нашей цели быстрого вступления Украины в ЕС".

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил план реформирования всех правоохранительных органов и прокуратуры до 2027 года. Об этом глава государства сказал во время вечернего обращение к украинцам.

"Сегодня одобрил комплексный Стратегический план реформирования нашей системы правопорядка - всех правоохранительных органов и прокуратуры. Это детальный документ, который рассчитан на время до 27-го года", - рассказал президент.

Президент подчеркнул, что надо "обеспечить такую систему обеспечения справедливости и правопорядка для нашей страны, которая будет соответствовать и нашей цели быстрого вступления Украины в ЕС".

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"Добавляем нашей готовности реализовать эту цель, и, что не менее важно, – гарантируем те основы нового общественного договора, которые очевидно очерчиваются сейчас при защите нашего государства", - сказал Зеленский.

Как отметил глава государства, "каждый элемент государственной системы-органы правопорядка прежде всего-должны работать так, чтобы люди реально чувствовали безопасность и защищенность, чтобы люди реально чувствовали справедливость, чтобы гарантировалось на уровне институтов, на уровне повседневной работы тех, по кому люди судят о государстве".

"Доверие в государстве, доверие к государству формируются из доверия к тем, кто действует от имени государства. Правоохранители, система прокуратуры - ключевые в этом. Конечно, вместе со всеми остальными, кто работает в государственном аппарате", - добавил президент.

Он заявил, что Украина должна стать и уже стала местом силы Европы и всего свободного мира. "Должны обеспечить в Украине максимум безопасности, максимум свободы, максимум уважения к закону, к человеку", - отметил Зеленский.

"И это ответ на вопрос, какую Украину после войны мы строим. Государство, которое уважает своих людей и которого уважают в мире. Государство, чей пример жизни уважают все. Путь к этому начинается сейчас. Начинается в действиях, личных решениях каждого и каждой, кто воюет, работает ради Украины и ради всех украинцев", - подчеркнул Зеленский.

Путь Украины в ЕС - детали

28 февраля 2022 года президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе, а 23 июня того же года Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на членство в ЕС.

В то же время Европейская комиссия представила семь рекомендаций, необходимых для сохранения Украиной статуса страны-кандидата на вступление в ЕС и дальнейшего перехода к предступным переговорам о присоединении.

В феврале 2023 года президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что весной будет представлена устная оценка по выполнению Украиной этих требований, а осенью - большой письменный отчет.

Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину подачи заявки на членство Украины в Европейском Союзе заявил, что именно с Украиной проект мирной, свободной и объединенной Европы станет совершенным.