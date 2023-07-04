Должность займет полковник, который был комбригом 14 ОМБр.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный назначил нового начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки вместо уволенного накануне Евгения Борисова.

Залужный подчеркнул, что речь идет об одном из лучших военных командиров. По его словам, это полковник Александр Охрименко, который был комбригом 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

"Александр - боевой офицер, который знает армию изнутри, четко понимает потребности на фронте и неоднократно демонстрировал преданность военному делу и Родине", - подчеркнул главнокомандующий.

Видео дня

Почему Евгений Борисов скандально известен - что надо знать

Как сообщал УНИАН, ранее СМИ выяснили, что семья Евгения Борисова приобрела имение в Испании, стоимостью в несколько миллионов евро уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

По данным журналистов, дом в испанской Марбелье находится в собственности матери военкома, а его жена владеет офисным помещением в центре этого города. Кроме того, в расследовании СМИ говорится о нескольких приобретенных семьей Борисова авто.

Правоохранителей начали расследование по факту возможного незаконного обогащения Борисова и его вероятного уклонения от службы, когда он якобы ездил на лечение в Испанию.

В частности, речь идет о том, что военком приказывал своим подчиненным не призывать определенных людей за отдельное вознаграждение.

Несмотря на расследование правоохранителей, Борисов продолжал выполнять свои обязанности. Позже президент Владимир Зеленский поручил уволить его. Об увольнении Борисова стало известно 28 июня.

В ответ на резонанс в обществе, который вызвала эта тема, Минобороны пообещало проведение проверок руководителей ТЦК на добропорядочность и эффективность.

Вас также могут заинтересовать новости: