В Верховной Раде несколько удивлены предложениями, которые увидели в громком законопроекте о мобилизации.

Так называемые "электронные повестки", введение которых предусмотрено законопроектом об усилении мобилизации, является "мертвой нормой", которую вряд ли смогут ввести. Такое мнение высказала народный депутат от "европейской солидарности", член Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Фриз в комментарии "Радио свобода".

Она отметила, что по действующему законодательству Украины невозможно обязать всех граждан Украины установить приложение "Дія" на свой смартфон. Поэтому через этот механизм проинформировать всех военнообязанных о необходимости явиться в ТЦК не получится.

Также Ирина Фриз убеждена, что электронные повестки, отправляемые на электронную почту, как это предлагает делать новый законопроект, должны предусматривать обязательное подтверждение о получении. Ведь человек может просто не знать, что получил электронную повестку.

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"Электронной почтой можно пользоваться не 24 часа в сутки и не 7 дней в неделю. То есть вводить санкции за то, что электронная повестка, скажем, поступила на электронную почту, тем способом, который здесь сейчас прописан, - это абсолютно неработающий механизм. Это мертвая норма, которая больше всего направлена на запугивание украинцев", – убеждена нардеп.

По мнению Фриз, государство должно двигаться в направлении создания "цивилизованного эффективного действенного" электронного реестра военнообязанных.

Электронные повестки в Украине - что известно

Как писал УНИАН, в случае принятия законопроекта об усилении мобилизации все военнообязанные граждане будут обязаны зарегистрировать "электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста". Что именно будет представлять собой этот "электронный кабинет", в законопроекте не прописано, этим вопросом должен заняться Кабмин, если Верховная Рада примет законопроект.

Через этот "электронный кабинет" ТЦК смогут присылать электронные повестки. Также прописана возможность присылать повестки по электронной почте. За игнорирование этих повесток предусмотрено такое же наказание, как и за игнорирование бумажной повестки.

В законопроекте не сказано, что "электронный кабинет" будет создан в приложении "Дія". О том, что электронных повесток в "Дии" никогда не будет, неоднократно говорил руководитель Минцифры Михаил Федоров.

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