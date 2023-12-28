Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Сообщено о подозрении гражданину Украины, который, выдавая себя за влиятельного чиновника Государственной фискальной службы Украины, пытался завладеть средствами предпринимателя в сумме 100 тысяч долларов. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении гражданину Украины в законченном покушении на завладение чужим имуществом путем обмана, в особо крупных размерах, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 УК Украины)", - сказано в сообщении.

По данным следствия, в июле 2020 года подозреваемый, выдавая себя за влиятельного чиновника Государственной фискальной службы Украины, совместно с другими лицами пытался завладеть средствами предпринимателя в сумме 100 тысяч долларов США. В частности он обещал решить вопрос о возвращении бизнесмену задержанной партии табачных изделий путем передачи 100 тысяч долларов служащим Государственной фискальной и Государственной налоговой служб Украины.

По данным киевской полиции, во время досудебного расследования установлено, что фигурант в сговоре с сообщниками, дело которых сейчас слушается в Печерском районном суде, обещали бизнесмену помочь вернуть изъятый на Одесской таможне груз сигарет, попавших на территорию Украины контрабандным путем.

"Однако фактически отношения к ГФС злоумышленник не имел и повлиять на ситуацию никак не мог. Сейчас следователи при процессуальном руководстве прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении. Ему грозит до восьми лет лишения свободы", - пояснили в полиции.

Имя подозреваемого не называется, однако источники Суспильного в правоохранительных органах сообщили, что речь идет об экс-разведчике Романе Червинском.

Дело Червинского - детали

В СБУ поделились деталями скандального дела о попытке подкупа российских пилотов и перегон вражеских истребителей на территорию Украины, в которой, в частности, фигурирует уже экс-разведчик Роман Червинский.

Как рассказал Анатолий Булич, еще в апреле 2022 года частное лицо, которое и придумало идею с перегоном российских самолетов, обратилось к своему знакомому, который в то время работал в СБУ и донес информацию до руководства.

"Поэтому мы в то время четко указали: проведение указанной операции невозможно", - ответил Булич. Однако инициаторы продолжили поиски тех, кто помог бы им совершить эту авантюру.

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